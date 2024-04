Kings World Cup, provini per giocare con Totti nella squadra di Blur: selezione a Milano

Provini per giocare insieme a Totti nella Kings World Cup, nella squadra del presidente Blur: in Messico in palio un ricco montepremi.

Escludendo le guest star come Hazard, Nasri, Francesco Totti ed alcuni ex colleghi ancora da annunciare, la Kings World Cup vede in campo giocatori non professionisti e talenti che cercano una chance il vista del proprio futuro.

Come accade per la Kings League, infatti, i giocatori del torneo non sono star assolute, ma calciatori amatoriali o al massimo con un passato tra i pro, fuori dai grandi palcoscenici.

Per la Kings World Cup messicana, in cui la squadra dello streamer Blur parteciperà come rappresentante dell'Italia, sono aperti i provini per giocare nel torneo di maggio e giugno 2024 al fianco di Totti, sotto la direzione di Gianmarco Tocco del noto canale Tumblurr.