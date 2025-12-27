Sardegna innamorata di Kilicsoy: tutti si stanno accorgendo del ventunenne del Cagliari

La generazione dei 2005 turchi continua a mostrarsi. Dopo Arda Guler e Kenan Yildiz lavora per diventare un top assoluto Semih Kilicsoy, ventuenne in forza al Cagliari che in questo finale di anno ha mostrato tutto ciò che il club sardo si aspettava da lui al momento dell'acquisizione estiva.
Autore di un gran goal contro il Pisa, che per poco non è bastato per vincere il match (2-2 finale), Kilicsoy si è superato segnando una rete entusiasmante nella sfida successiva contro il Torino, vinta dal Cagliari per 2-1. Quattro goal che portano la firma di chi, senza i vari problemi offensivi del team sardo, non avrebbe probabilmente trovato spazio in queste settimane.
Il Cagliari si è del resto presentato a Torino con una lunga serie di indisponibili, riuscendo però straordinariamente a portare via tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Il popolo sardo e cagliaritano chiedeva a gran voce una o più possibilità per Kilicsoy, arrivate nell'ultimo periodo. Possibilità che Semih ha sfruttato alla grande.