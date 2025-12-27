Sardegna innamorata di Kilicsoy: tutti si stanno accorgendo del ventunenne del Cagliari

"Penso di avere tra le mani un grandissimo talento, quello che fa negli spazi stretti in allenamento è roba da circo" si sfrega le mani Pisacane, dopo Torino-Cagliari 1-2.

"Ha avuto qualche difficoltà di inserimento e di natura tattica. Ricordiamoci che arriva dal campionato turco, dove la sua squadra per l'80% delle partite ha l'80% del possesso palla. Siamo felici, lo abbiamo aspettato e coccolato".

"Si merita tutto questo" ha chiuso il tecnico del Cagliari. "Siamo contenti, non è stato facile perché calcisticamente Kilicsoy arriva da un'altra parte del mondo".