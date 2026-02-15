Khephren Thuram recupera per Galatasaray-Juventus? Le condizioni del francese verso i playoff di Champions League

La Juventus non ha tempo per fermarsi a pensare alla sconfitta 3-2 contro l'Inter perché i bianconeri torneranno in campo già martedì per l'andata dei playoff di Champions League contro il Galatasaray a Istanbul.
Luciano Spalletti dovrà capire come gestire la rosa dopo l'impegno molto probante dal punto di vista sia fisico che mentale a San Siro e ovviamente spera di poter riavere Khephren Thuram.
Il centrocampista francese ha accusato un problema alla vigilia di Inter-Juventus e non è riuscito ad essere della gara. Recupera per la Champions o dovrà saltare anche l'andata con il Galatasaray?