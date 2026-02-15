Khephren Thuram recupera per Galatasaray-Juventus? Le condizioni del francese verso i playoff di Champions League

Spalletti valuta già le opzioni e immagina una Juventus ancora senza Thuram a centrocampo. Contro l'Inter il tecnico ha dato spazio a Miretti oltre ai due intoccabili ovvero Locatelli e McKennie.

L'esclusione forte quindi è stata quella di Koopmeiners che però essendo più fresco rispetto ai compagni di reparto spera in una maglia contro il Galatasaray. Sarà di nuovo probabilmente ballottaggio tra Miretti e l'olandese, sempre che Thuram appunto non bruci le tappe e addirittura parta dal primo minuto.