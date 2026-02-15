Goal.com
Juventus v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport
Andrea Ajello

Khephren Thuram recupera per Galatasaray-Juventus? Le condizioni del francese verso i playoff di Champions League

La Juventus impegnata in Turchia contro il Galatasaray, come sta Thuram e cosa filtra sulla sua presenza dopo il forfait contro l'Inter.

La Juventus non ha tempo per fermarsi a pensare alla sconfitta 3-2 contro l'Inter perché i bianconeri torneranno in campo già martedì per l'andata dei playoff di Champions League contro il Galatasaray a Istanbul.

Luciano Spalletti dovrà capire come gestire la rosa dopo l'impegno molto probante dal punto di vista sia fisico che mentale a San Siro e ovviamente spera di poter riavere Khephren Thuram.

Il centrocampista francese ha accusato un problema alla vigilia di Inter-Juventus e non è riuscito ad essere della gara. Recupera per la Champions o dovrà saltare anche l'andata con il Galatasaray?

  • L'INFORTUNIO DI THURAM

    Thuram ha rimediato un infortunio durante l'allenamento in settimana. Non si tratta di un problema muscolare ma di una contusione che ha creato un edema osseo al giocatore.

    Non uno stop serio quindi ma che gli ha impedito di essere presente contro l'Inter perché sentiva ancora molto dolore. 

  • VERSO GALATASARAY-JUVENTUS: LE CONDIZIONI DI THURAM

    Thuram nella mattinata di sabato ha svolto un test per capire se c'erano possibilità di andare almeno in panchina nel derby d'Italia ma non è stato così. 

    Molto dipenderà dalle risposte che darà il francese tra oggi e domani. Se sentirà ancora dolore, c'è l'ipotesi che salti anche la trasferta europea e torni con il Como poi nel prossimo turno di campionato. 

  • THURAM TITOLARE CON IL GALATASARAY?

    Già la giornata odierna può essere determinante per avere un'idea sulle reali chance che Thuram viaggi con la squadra verso Istanbul. Se sarà convocato potrà a quel punto anche partire titolare martedì?

    Come riferisce Tuttosport, Thuram contro il Galatasaray è complicato immaginarlo in campo dall’inizio, ma non è ancora impossibile. 

  • CHI GIOCHEREBBE AL POSTO DI THURAM

    Spalletti valuta già le opzioni e immagina una Juventus ancora senza Thuram a centrocampo. Contro l'Inter il tecnico ha dato spazio a Miretti oltre ai due intoccabili ovvero Locatelli e McKennie.

     L'esclusione forte quindi è stata quella di Koopmeiners che però essendo più fresco rispetto ai compagni di reparto spera in una maglia contro il Galatasaray. Sarà di nuovo probabilmente ballottaggio tra Miretti e l'olandese, sempre che Thuram appunto non bruci le tappe e addirittura parta dal primo minuto. 

Champions League
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Juventus crest
Juventus
JUV
0