Keylor Navas al Monza impatta su mezza Serie A: cosa cambia per Szczesny, Gollini, il Genoa, il Cagliari e De Gea

L'approdo a sorpresa del costaricense nella rosa di Nesta scatena un effetto domino: coinvolti altri portieri e altre squadre, Juventus compresa.

E così, a sorpresa il nuovo portiere del Monza sarà Keylor Navas. Il portiere costaricense ha trovato squadra dopo l'addio per fine contratto al PSG e arriverà dunque a parametro zero in Serie A. Domani, martedì 30 luglio, sono in programma le visite mediche con i brianzoli.

È il capitolo finale di una telenovela di cui si è forse parlato poco, ma con il maggior numero di colpi di scena. Perché prima di Navas il Monza aveva praticamente chiuso per l'atalantino Pierluigi Gollini. E prima di Gollini aveva praticamente chiuso per Marco Silvestri, portiere del Cagliari. Alla fine la terza scelta, se non subentreranno altri colpi di scena, è quella buona.

Di più: l'accordo tra lo svincolato Navas e il Monza avrà necessariamente delle ripercussioni su altri giocatori e altre squadre del nostro campionato, tutti coinvolti - direttamente o indirettamente - in uno scenario piuttosto diffuso e dalle conseguenze multiple.