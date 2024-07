Keylor Navas al Monza, è fatta: cifre, contratto e quanto guadagna l'ex portiere di Real e PSG

Il portiere costaricense difenderà i pali del Monza nella prossima annata di Serie A: colpo per la porta, Keylor Navas in Italia.

Niente Szczesny? Nessuna paura per il Monza, che ha chiuso per l'arrivo di Keylor Navas. Mister Alessandro Nesta avrà il suo portiere esperto e di prima fascia, più volte sul tetto di Francia, Spagna ed Europa, per la prossima annata di Serei A 2024/2025.

L'accelerata nelle ultime ore ha portato al sì del giocatore costaricense, che difenderà i pali del Monza nel campionato al via a metà agosto. Tutto fatto per il passaggio di Navas al team di Galliani secondo Sky Sport, con visite mediche già fissate per la giornata di martedì 30 luglio.

Svincolato dopo l'addio al PSG, Navas rimane quindi nei maggiori campionati europei, trasferendosi in Italia dopo sessioni estivi di voci su un possibile arrivo in Serie A. Passato il tormentone sulle big, Keylor giocherà per una squadra che ha stupito nelle ultime due annate.