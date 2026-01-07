Pubblicità
Kevin KeeganGetty Images
Stefano Silvestri

Kevin Keegan ha il cancro: l'Inghilterra si stringe attorno al due volte Pallone d'Oro

Tra i più grandi di sempre del Liverpool e del calcio inglese, Kevin Keegan ha iniziato a combattere una dura e delicata battaglia personale. Il Newcastle: "Siamo con te".

Kevin Keeganha il cancro. Ed è una notizia che ha sconvolto tutto il calcio inglese, di cui l'ex calciatore ed ex commissario tecnico è stato uno dei massimi rappresentanti.

A dare notizia della situazione delicatissima in cui si trova Keegan è stata la famiglia nel tardo pomeriggio, spiegando come il due volte Pallone d'Oro sia stato ricoverato in ospedale a seguito di dolori addominali.

Da lì, appunto, la scoperta di qualcosa di molto più grave: il cancro. Una battaglia personale che Keegan ha appena iniziato a combattere.

  • IL COMUNICATO DELLA FAMIGLIA

    Questo è il comunicato della famiglia di Keegan, divulgato dal sito ufficiale del Newcastle, squadra in cui King Kevin ha giocato e allenato:

    "Kevin Keegan è stato recentemente ricoverato in ospedale per ulteriori accertamenti su persistenti sintomi addominali. Questi accertamenti hanno evidenziato una diagnosi di cancro, per il quale Kevin sarà sottoposto a trattamento.

    Kevin è grato all'équipe medica per l'intervento e le cure costanti.

    In questo momento difficile, la famiglia chiede il rispetto della privacy e non rilascerà ulteriori commenti".

  • IL NEWCASTLE: "SIAMO CON TE"

    "Il nostro ex giocatore e allenatore Kevin Keegan - ha scritto il Newcastle sui social - sarà sottoposto a delle cure in seguito alla diagnosi di cancro, dopo essere stato ricoverato in ospedale per ulteriori accertamenti su persistenti sintomi addominali persistenti.

    King Kev. Saremo con te in ogni fase del percorso. Speriamo in una completa e rapida guarigione".

  • DUE VOLTE PALLONE D'ORO

    Inserito una ventina d'anni fa da Pelé nella celebre FIFA 100, l'elenco dei 125 migliori calciatori viventi della storia del calcio, Keegan ha vinto per due volte il Pallone d'Oro: la prima nel 1978 e la seconda l'anno successivo, nel 1979.

    In entrambi i casi l'inglese indossava la maglia dell'Amburgo, ma la sua fama a livello di club è legata principalmente al Liverpool, con cui ha giocato per sei stagioni dal 1971 al 1977: nel Merseyside ha vinto tre volte il campionato, due la Coppa dei Campioni e due la Coppa UEFA, diventando un'icona nel periodo più florido della storia del club.

    Dopo aver esordito nel piccolo Scunthorpe, nel corso della propria carriera Keegan ha giocato anche nel Southampton e nel Newcastle. Ha inoltre indossato la maglia della nazionale inglese per 63 volte, segnando 21 reti.

  • ANCHE CT

    Tre sono i club, tutti inglesi, guidati da Keegan durante la propria carriera da allenatore: il Newcastle, con cui nel 1996 ha sfiorato il trionfo in Premier League prima di tornare al St. James' Park nel 2008, e poi il Fulham e il Manchester City.

    King Kev è ricordato anche per aver guidato l'Inghilterra alla fine degli anni novanta, partecipando agli Europei del 2000 con tanto di eliminazione alla fase a gironi.

