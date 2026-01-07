Kevin Keegan ha il cancro: l'Inghilterra si stringe attorno al due volte Pallone d'Oro

Inserito una ventina d'anni fa da Pelé nella celebre FIFA 100, l'elenco dei 125 migliori calciatori viventi della storia del calcio, Keegan ha vinto per due volte il Pallone d'Oro: la prima nel 1978 e la seconda l'anno successivo, nel 1979.

In entrambi i casi l'inglese indossava la maglia dell'Amburgo, ma la sua fama a livello di club è legata principalmente al Liverpool, con cui ha giocato per sei stagioni dal 1971 al 1977: nel Merseyside ha vinto tre volte il campionato, due la Coppa dei Campioni e due la Coppa UEFA, diventando un'icona nel periodo più florido della storia del club.

Dopo aver esordito nel piccolo Scunthorpe, nel corso della propria carriera Keegan ha giocato anche nel Southampton e nel Newcastle. Ha inoltre indossato la maglia della nazionale inglese per 63 volte, segnando 21 reti.