Kevin Keegan ha il cancro: l'Inghilterra si stringe attorno al due volte Pallone d'Oro

Kevin Keeganha il cancro. Ed è una notizia che ha sconvolto tutto il calcio inglese, di cui l'ex calciatore ed ex commissario tecnico è stato uno dei massimi rappresentanti.
A dare notizia della situazione delicatissima in cui si trova Keegan è stata la famiglia nel tardo pomeriggio, spiegando come il due volte Pallone d'Oro sia stato ricoverato in ospedale a seguito di dolori addominali.
Da lì, appunto, la scoperta di qualcosa di molto più grave: il cancro. Una battaglia personale che Keegan ha appena iniziato a combattere.