RB Leipzig v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport
SID

Kevin Kampl lascia il Lipsia e il calcio a sorpresa: starà vicino al padre dopo la morte del fratello

Dopo più di otto anni, l'avventura di Kevin Kampl a Lipsia è giunta al termine prima del previsto. Il veterano non ha ancora deciso se continuare la sua carriera.

Il centrocampista Kevin Kampl lascerà anticipatamente il Lipsia alla fine del mese. 

Come annunciato sabato dalla squadra sassone, il club ha concordato con il 35enne la risoluzione del contratto. 

Il motivo è un grave lutto familiare, a causa del quale Kampl era già stato assente nelle ultime partite. Il suo addio avverrà durante la partita in casa contro il Bayern Monaco, di scena il 17 gennaio.

  • PARLA KAMPL

    "Gli ultimi mesi sono stati molto intensi dal punto di vista emotivo e caratterizzati da un profondo dolore per me e la mia famiglia. L'improvvisa perdita di mio fratello mi ha fatto capire quanto sia prezioso il tempo e quanto sia importante trascorrerlo con le persone che ci sono più care" ha scritto Kampl in un messaggio ai tifosi. 

    A ottobre suo fratello Seki è morto improvvisamente all'età di 51 anni.

    "Dopo tutti questi anni, ho capito che è giunto il momento di tornare a casa, anche perché mio padre non sta bene di salute e vorrei trascorrere più tempo con lui. Tempo che non tornerà più" ha scritto Kampl. Non esclude di "tornare ancora una volta in campo, da qualche parte, un giorno", "anche se al momento sembra assolutamente irrealistico".

  • RB Leipzig v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    KAMPL E IL LIPSIA

    Kampl è passato dal Bayer Leverkusen al Lipsia nell'estate del 2017 e finora ha disputato 283 partite ufficiali con il club. Ha segnato 13 goal e fornito 23 assist. Con l'RB Kampl ha vinto due volte la Coppa di Germania (2022, 2023) e la Supercoppa (2023), oltre ad aver raggiunto la semifinale di Champions League.

    "Kevin ha lasciato un segno indelebile in questo club durante la sua permanenza qui. In tutte queste stagioni è diventato uno dei volti dell'RB Leipzig, è stato un leader assoluto dentro e fuori dal campo e ha contribuito in modo determinante ai più grandi successi del club grazie alle sue prestazioni forti e affidabili".

    "La sua decisione di concentrare le energie esclusivamente sulla sua famiglia in questa situazione merita il massimo rispetto e sottolinea ancora una volta il suo carattere impeccabile" ha dichiarato Marcel Schäfer, amministratore delegato dell'RB.

