Kevin Kampl lascia il Lipsia e il calcio a sorpresa: starà vicino al padre dopo la morte del fratello

"Gli ultimi mesi sono stati molto intensi dal punto di vista emotivo e caratterizzati da un profondo dolore per me e la mia famiglia. L'improvvisa perdita di mio fratello mi ha fatto capire quanto sia prezioso il tempo e quanto sia importante trascorrerlo con le persone che ci sono più care" ha scritto Kampl in un messaggio ai tifosi.

A ottobre suo fratello Seki è morto improvvisamente all'età di 51 anni.

"Dopo tutti questi anni, ho capito che è giunto il momento di tornare a casa, anche perché mio padre non sta bene di salute e vorrei trascorrere più tempo con lui. Tempo che non tornerà più" ha scritto Kampl. Non esclude di "tornare ancora una volta in campo, da qualche parte, un giorno", "anche se al momento sembra assolutamente irrealistico".