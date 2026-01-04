Kevin Kampl lascia il Lipsia e il calcio a sorpresa: starà vicino al padre dopo la morte del fratello

Kampl è passato dal Bayer Leverkusen al Lipsia nell'estate del 2017 e finora ha disputato 283 partite ufficiali con il club. Ha segnato 13 goal e fornito 23 assist. Con l'RB Kampl ha vinto due volte la Coppa di Germania (2022, 2023) e la Supercoppa (2023), oltre ad aver raggiunto la semifinale di Champions League.
"Kevin ha lasciato un segno indelebile in questo club durante la sua permanenza qui. In tutte queste stagioni è diventato uno dei volti dell'RB Leipzig, è stato un leader assoluto dentro e fuori dal campo e ha contribuito in modo determinante ai più grandi successi del club grazie alle sue prestazioni forti e affidabili".
"La sua decisione di concentrare le energie esclusivamente sulla sua famiglia in questa situazione merita il massimo rispetto e sottolinea ancora una volta il suo carattere impeccabile" ha dichiarato Marcel Schäfer, amministratore delegato dell'RB.