Kessié all'Inter? Non solo la Juventus: l'ivoriano pensa a un ritorno in Italia

La sessione invernale del calciomercato è agli sgoccioli, eppure già si inizia a pensare alle trattative che potrebbero caratterizzare la finestra estiva tra qualche mese.

Periodo che vedrà tornare alla ribalta il profilo di Franck Kessié, vecchia conoscenza della nostra Serie A che potrebbe riaccoglierlo dopo quattro anni trascorsi tra Spagna e Arabia Saudita.

L'ultimo club nostrano che sta facendo un pensierino all'operazione è l'Inter, senza dimenticare la Juventus con cui ci sono già stati dei contatti.