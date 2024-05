Keane non risparmia mai Haaland, anche dopo i quattro goal segnati: "Moccioso viziato"

L'opinionista ha commentato duramente l'atteggiamento di Haaland dopo il cambio nel match tra Manchester City e Wolverhampton.

Quando Roy Keane deve parlare di Erling Haaland, non lo fa certo limitandosi. Dopo averlo definito un giocatore di quarta serie per certi atteggiamenti in campo, l'ex centrocampista del Manchester United ora divenuto opinionista ha attaccato nuovamente il norvegese.

Keane, che due decenni era stato protagonista di una faida con il padre di Haaland, ha commentato quanto fatto dall'attaccante del Manchester City in seguito al cambio operato da Guardiola nella partita contro il Wolverhampton.

Dopo essere stato sostituito in seguito a quattro goal segnati, infatti, Haaland ha lasciato il campo scuro in volto, visto il desiderio di rimanere sul terreno di gioco per aumentare la propria giornata top.