Kean recupera per Fiorentina-Cagliari? Le condizioni dell’attaccante gigliato in vista del match

Messa alle spalle la fondamentale vittoria ottenuta sul campo del Bologna, la Fiorentina si appresta a tornare in campo per l’ennesimo bivio della sua stagione.
La compagine gigliata, che in campionato è reduce da quattro risultati utili consecutivi che hanno reso più in discesa la strada che porta alla salvezza, affronterà nel ventiduesimo turno il Cagliari all’Artemio Franchi.
Un vero e proprio scontro diretto, che metterà in palio punti che potrebbero risultare pesantissimi.
Per i viola, la marcia di avvicinamento al match è stata accompagnata dai dubbi relativi alle condizioni di Moise Kean.