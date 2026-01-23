Kean recupera per Fiorentina-Cagliari? Le condizioni dell’attaccante gigliato in vista del match

Nel caso in cui Moise Kean non dovesse farcela a scendere in campo contro il Cagliari, a sostituirlo sarebbe di nuovo Roberto Piccoli.

Per il centravanti viola, che è già sceso in campo dal 1’ in tempi recenti contro Cremonese, Lazio e Bologna (al Dall’Ara ha trovato anche il goal), si tratterebbe ovviamente di una partita da grande ex.