Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
ACF Fiorentina v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Kean recupera per Fiorentina-Cagliari? Le condizioni dell’attaccante gigliato in vista del match

La Fiorentina affronterà il Cagliari nel ventiduesimo turno di Serie A: le condizioni di Moise Kean in vista del match.

Pubblicità

Messa alle spalle la fondamentale vittoria ottenuta sul campo del Bologna, la Fiorentina si appresta a tornare in campo per l’ennesimo bivio della sua stagione.

La compagine gigliata, che in campionato è reduce da quattro risultati utili consecutivi che hanno reso più in discesa la strada che porta alla salvezza, affronterà nel ventiduesimo turno il Cagliari all’Artemio Franchi.

Un vero e proprio scontro diretto, che metterà in palio punti che potrebbero risultare pesantissimi.

Per i viola, la marcia di avvicinamento al match è stata accompagnata dai dubbi relativi alle condizioni di Moise Kean.

  • LE CONDIZIONI DI MOISE KEAN

    Moise Kean è alle prese ormai da settimane con un problema alla caviglia che non gli ha consentito di scendere in campo contro il Bologna nello scorso turno di campionato.

    Un contrattempo non di poco conto, che già nelle giornate precedenti lo aveva costretto a partire dalla panchina nelle sfide contro Cremonese e Lazio.

    • Pubblicità

  • LA SETTIMANA DI KEAN

    Nel corso di questa settimana, Moise Kean non ha avuto la possibilità di lavorare con il resto del gruppo.

    L’attaccante gigliato ha continuato ad allenarsi a parte, portando avanti un programma personalizzato.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • A DISPOSIZIONE PER IL CAGLIARI?

    Ad oggi, Moise Kean va da considerarsi quantomeno a forte rischio per Fiorentina-Cagliari, sfida in programma sabato 24 gennaio.

    Non è escluso che l’attaccante possa essere costretto ad un secondo forfait consecutivo, mentre nel migliore dei casi dovrebbe partire dalla panchina.

  • CHI SOSTITUIREBBE KEAN CONTRO IL CAGLIARI?

    Nel caso in cui Moise Kean non dovesse farcela a scendere in campo contro il Cagliari, a sostituirlo sarebbe di nuovo Roberto Piccoli.

    Per il centravanti viola, che è già sceso in campo dal 1’ in tempi recenti contro Cremonese, Lazio e Bologna (al Dall’Ara ha trovato anche il goal), si tratterebbe ovviamente di una partita da grande ex.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Cagliari crest
Cagliari
CGL
0