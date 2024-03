Kean, la Lazio come vitamina: le ha segnato la sua ultima doppietta con la Juventus

Titolare per le assenze di Vlahovic e Milik, Moise Kean vuole spezzare il tabù realizzativo e riconquistare la Juventus: in ballo presente e futuro.

Moise Kean non si sarebbe nemmeno dovuto trovare a Torino, se tutti i pianeti si fossero allineati come nelle previsioni. I colori della sua maglia avrebbero dovuto essere il bianco e il rosso dell'Atletico Madrid, mica il bianco e il nero della Juventus. Almeno fino alla fine della stagione.

E invece, qualcosa a gennaio non è andato per il verso giusto. Per Kean, che ha visto sfumare il trasferimento in prestito in Spagna. Per l'Atletico, che non è riuscito a inserire una nuova pedina nell'attacco di Simeone. E per la Juventus stessa, che avrebbe voluto spedire Moise altrove puntando forte sul resto della truppa offensiva.

Due mesi dopo quell'episodio, Kean si prepara a tornare titolare con la Juventus. Dopo gli scampoli finali contro Atalanta e Genoa, a Roma contro la Lazio toccherà a lui. Una sliding door a tutti gli effetti.