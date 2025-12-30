Kean ha saltato l'allenamento con la Fiorentina: il motivo

La sconfitta contro il Parma nella gara che ha chiuso il 2025 è stata solo l’ultima di una prima parte di stagione da dimenticare per la Fiorentina, ultima in classica con appena 9 punti (un solo successo in campionato). Per risalire e centrare la salvezza, la squadra Viola ha bisogno del miglior Kean: toccherà a lui trascinare la squadra fuori da una situazione al momento davvero complicata.