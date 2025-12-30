Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
ACF Fiorentina v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport
Nino Caracciolo

Kean ha saltato l'allenamento con la Fiorentina: il motivo

La Fiorentina prepara la sfida di campionato contro la Cremonese, la prima del nuovo anno: all’allenamento però non era presente Kean. I motivi della sua assenza.

Pubblicità

Iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi, con un successo, per provare a dare una scossa a una classifica sempre più preoccupante.

Per riuscire a centrare l’obiettivo salvezza la Fiorentina è chiamata a cambiare subito marcia, evitando altri passi falsi che potrebbero costare caro.

In attesa di conoscere eventuali rinforzi dal mercato, la formazione viola punta a ottenere i tre punti già a partire della prossima gara di campionato contro la Cremonese: Vanoli però nell’allenamento odierno non ha potuto contare su Moise Kean.

  • KEAN ASSENTE ALL’ALLENAMENTO

    La Fiorentina è impegnata a preparare la gara di campionato contro la Cremonese in programma domenica 4 gennaio, ma all’allenamento di oggi – 30 dicembre – non era presente uno dei suoi calciatori più importanti: Moise Kean.

    • Pubblicità

  • IL MOTIVO

    Ma per quale motivo Kean non si è allenato? Nessun forfait a causa di problemi fisici: come riporta ‘Sky Sport’, la Fiorentina ha concesso all’attaccante alcuni giorni di permesso per motivi familiari. L’azzurro rientrerà al Viola Park nei prossimi giorni.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I NUMERI DI KEAN IN STAGIONE

    Fino a questo momento della stagione, Kean ha fatto male così come il resto della formazione viola. Solo quattro i goal in 16 presenze di campionato: numeri decisamente inferiori rispetto alla passata stagione, quando è stato uno dei trascinatori della Viola.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • CHIAMATO A DARE LA SCOSSA

    La sconfitta contro il Parma nella gara che ha chiuso il 2025 è stata solo l’ultima di una prima parte di stagione da dimenticare per la Fiorentina, ultima in classica con appena 9 punti (un solo successo in campionato). Per risalire e centrare la salvezza, la squadra Viola ha bisogno del miglior Kean: toccherà a lui trascinare la squadra fuori da una situazione al momento davvero complicata.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Cremonese crest
Cremonese
CRE
0