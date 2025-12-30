Kean ha saltato l'allenamento con la Fiorentina: il motivo

Iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi, con un successo, per provare a dare una scossa a una classifica sempre più preoccupante.
Per riuscire a centrare l’obiettivo salvezza la Fiorentina è chiamata a cambiare subito marcia, evitando altri passi falsi che potrebbero costare caro.
In attesa di conoscere eventuali rinforzi dal mercato, la formazione viola punta a ottenere i tre punti già a partire della prossima gara di campionato contro la Cremonese: Vanoli però nell’allenamento odierno non ha potuto contare su Moise Kean.