Kean gioca Fiorentina-Roma? Titolare, in panchina o nemmeno convocato? Le sensazioni dopo l'infortunio contro il Lecce

Moise Kean ha riportato un problema alla caviglia contro il Lecce: sarà a disposizione per il match di domenica con la Roma?

La sfida giocata nell’ottavo turno di campionato sul campo del Lecce, ha lasciato in eredità alla Fiorentina tre punti pesanti, ma anche un paio di brutte notizie.

Nel corso del primo tempo della partita che si è disputata al Via del Mare, si sono fermati prima Albert Gurdmundsson e poi Moise Kean che è rimasto negli spogliatoi al termine dell’intervallo a causa di un problema riportato alla caviglia sinistra.

I gigliati torneranno in campo in campionato domenica per affrontare la Roma all’Artemio Franchi e se il recupero dell’islandese per la gara con i giallorossi è totalmente da escludere, diverso potrebbe essere il discorso legato ad un eventuale rientro dell’ex attaccante della Juventus.

Kean verrà convocato o no per la Roma? Ci sono possibilità che scenda eventualmente in campo dall’inizio?