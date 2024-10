Infortunio Gudmundsson, quando torna e quante partite salta: i tempi di recupero

La Fiorentina ha reso noto l’esito degli esami di Gudmundsson: le condizioni dell’islandese e quante partite salta.

La Fiorentina dovrà rinunciare per diverse partite ad uno dei suoi uomini di punta: Albert Gudmundsson.

L’atteso esito degli esami ai quali è stato sottoposto l’attaccante islandese a seguito dell’infortunio riportato nei primissimi minuti della sfida di campionato con il Lecce, non si è tradotto in buone notizie per il club gigliato e per Raffaele Palladino.

Il problema muscolare riportato non è infatti di lieve entità e serviranno alcune settimane prima di poter rivedere il 10 gigliato in campo.