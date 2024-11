Kean e Retegui possono giocare insieme in Nazionale: la soluzione a cui pensa Spalletti

Belgio vs Italia

Entrambi giocano come prime punte nei rispettivi club, ma per caratteristiche potrebbero essere schierati insieme nel 3-5-2.

Undici goal in campionato uno, otto goal l'altro: Mateo Retegui e Moise Kean stanno vivendo una stagione da urlo con i rispettivi club.

A goderseli ora è Luciano Spalletti, che vuole sfruttare l'ottimo stato di forma di entrambi e per questo non esclude di schierarli. Insieme.

Retegui gioca come prima punta all'Atalanta e lo stesso fa Kean alla Fiorentina. Sulla carta, insomma, sembrerebbero incompatibili tatticamente.

In realtà però le cose non stanno esattamente così, come spiegato da Spalletti, che è pronto a lanciare la strana coppia.