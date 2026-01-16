Lavoro personalizzato per Kean: le condizioni dell’attaccante in vista di Bologna-Fiorentina

Moise Kean è alle prese già da settimane con problemi alla caviglia.

Un fastidio con il quale convive da inizio dicembre e che ha dovuto gestire negli ultimi tempi, tanto che contro Cremonese e Lazio è dovuto partire dalla panchina, per poi tornare titolare solo nell’ultima uscita di campionato con il Milan.

Anche prima delle ultime due partite, Kean aveva svolto un lavoro personalizzato.