Lavoro personalizzato per Kean: le condizioni dell’attaccante in vista di Bologna-Fiorentina

Andrà in scena al Dall’Ara, domenica pomeriggio, il Derby dell’Appennino.
Bologna e Fiorentina si affronteranno in una sfida che metterà in palio punti importantissimi tanto per le zone che valgono una qualificazione europea quanto per la corsa salvezza.
La marcia di avvicinamento dei viola, che nelle ultime settimane hanno dato netti segnali di ripresa, alla partita è stata scandita dai dubbi relativi alle condizioni di Moise Kean.
L’attaccante sarà a disposizione di Paolo Vanoli o dovrà saltare la gara di Bologna?