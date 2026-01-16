Pubblicità
Moise Kean FiorentinaGetty Images
Leonardo Gualano

Lavoro personalizzato per Kean: le condizioni dell’attaccante in vista di Bologna-Fiorentina

L'attaccante dei viola non ha preso parte all'allenamento con i compagni a due giorni dalla sfida contro i rossoblù: le sue condizioni sono da valutare.

Andrà in scena al Dall’Ara, domenica pomeriggio, il Derby dell’Appennino.

Bologna e Fiorentina si affronteranno in una sfida che metterà in palio punti importantissimi tanto per le zone che valgono una qualificazione europea quanto per la corsa salvezza.

La marcia di avvicinamento dei viola, che nelle ultime settimane hanno dato netti segnali di ripresa, alla partita è stata scandita dai dubbi relativi alle condizioni di Moise Kean.

L’attaccante sarà a disposizione di Paolo Vanoli o dovrà saltare la gara di Bologna?

  • LE CONDIZIONI DI KEAN

    Moise Kean, nel corso della giornata di venerdì, non si è allenato con il resto della squadra a causa di un problema alla caviglia.

    L’attaccante della Fiorentina ha svolto un lavoro personalizzato, cosa questa già fatta nelle scorse settimane proprio a causa del protrarsi di questo fastidio.

  • UN PROBLEMA COL QUALE CONVIVE DA SETTIMANE

    Moise Kean è alle prese già da settimane con problemi alla caviglia.

    Un fastidio con il quale convive da inizio dicembre e che ha dovuto gestire negli ultimi tempi, tanto che contro Cremonese e Lazio è dovuto partire dalla panchina, per poi tornare titolare solo nell’ultima uscita di campionato con il Milan.

    Anche prima delle ultime due partite, Kean aveva svolto un lavoro personalizzato.

  • IN DUBBIO PER BOLOGNA?

    Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Kean non dovrebbe essere in dubbio per la sfida con il Bologna.

    Nonostante il fastidio alla caviglia, l’attaccante dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Paolo Vanoli che poi, in base a quanto accadrà nei prossimi giorni, deciderà se schierarlo titolare o meno.

    Da questo punto di vista, fondamentale potrebbe essere l’allenamento di sabato.

  • CHI POTREBBE SOSTITUIRE KEAN?

    L’obiettivo della Fiorentina è quello di avere Kean nella migliore condizione possibile per il Derby dell’Appennino e, almeno per il momento, sembra essere ancora lui il favorito per una maglia da titolare nel cuore dell’attacco gigliato.

    Nel caso in cui non dovesse farcela, a sostituirlo sarebbe ancora una volta Roberto Piccoli, come già successo in occasione delle recenti sfide contro Cremonese e Lazio.

Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
0