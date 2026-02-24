Karius trascina lo Schalke 04, la rinascita del portiere ex Liverpool: i numeri certificano il rendimento top, è il numero uno della Zweite Bundesliga

La rinascita di Loris Karius prende forma in casa Schalke 04. Il portiere tedesco sta vivendo uno dei momenti più brillanti della sua carriera con una stagione da assoluto protagonista.
L’ex numero uno del Liverpool, reduce da anni segnati da passaggi in club come Mainz 05, Besiktas, Union Berlin e Newcastle, ha ritrovato in patria la continuità che gli mancava.
Il club di Gelsenkirchen è in testa alla Zweite Bundesliga, anche grazie alla sua solidissima difesa: un dato che porta inequivocabilmente la firma del portiere classe ’93.