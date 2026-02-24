Karius trascina lo Schalke 04, la rinascita del portiere ex Liverpool: i numeri certificano il rendimento top, è il numero uno della Zweite Bundesliga

Il percorso dello Schalke 04 verso la Bundesliga passa inevitabilmente dai guanti di Karius.

Il club di Gelsenkirchen occupa la prima posizione e punta alla promozione diretta - destinata alle prime due classificate - mentre la terza classificata sarà costretta allo spareggio contro la terz’ultima della massima serie tedesca.

La grande scalata dello Schalke, però, ha un protagonista evidente: Loris Karius è tornato a casa e sta vivendo una delle stagioni più complete della sua carriera, affermandosi, dati alla mano, come il miglior interprete del ruolo nel campionato.