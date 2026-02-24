Goal.com
Loris Karius Schalke 2025Getty Images
Alessandro De Felice

Karius trascina lo Schalke 04, la rinascita del portiere ex Liverpool: i numeri certificano il rendimento top, è il numero uno della Zweite Bundesliga

Tornato in Germania, Karius guida la migliore difesa del campionato: con percentuali da record è il portiere più efficace della stagione.

La rinascita di Loris Karius prende forma in casa Schalke 04. Il portiere tedesco sta vivendo uno dei momenti più brillanti della sua carriera con una stagione da assoluto protagonista. 

L’ex numero uno del Liverpool, reduce da anni segnati da passaggi in club come Mainz 05, Besiktas, Union Berlin e Newcastle, ha ritrovato in patria la continuità che gli mancava. 

Il club di Gelsenkirchen è in testa alla Zweite Bundesliga, anche grazie alla sua solidissima difesa: un dato che porta inequivocabilmente la firma del portiere classe ’93.

  • RITORNO A CASA

    Oggi lo Schalke 04 si gode un Loris Karius diverso rispetto al passato. Il portiere classe 1993 ha deciso a gennaio 2025 di ripartire dalla Germania, il suo Paese. 

    La decisione di scendere di categoria, a 32 anni, si sta rivelando il punto di svolta: titolare in 22 delle 23 giornate disputate, ha incassato appena 17 reti. Un dato che fa di lui il portiere meno battuto della stagione.

  • NUMERI TOP

    A Gelsenkirchen non è soltanto l’efficacia difensiva a emergere, ma la sua continuità: il 45,5% delle sue partite si è chiuso senza subire goal, la percentuale più alta dell’intera Zweite Bundesliga

    A confermare l’impatto sono anche i numeri sulle parate, con una media del 74,2% di interventi riusciti che lo collocano fra i portieri più performanti del panorama tedesco.

  • LA MIGLIOR DIFESA E IL RUOLO DI KARIUS

    Lo Schalke 04 vanta la miglior difesa del torneo con 20 goal subiti, un primato costruito partita dopo partita. 

    La solidità del reparto arretrato è strettamente legata al rendimento di Karius, che si è imposto come leader tecnico ed emotivo del gruppo. 

    La sicurezza con cui guida la linea difensiva, unita alla capacità di mantenere altissima la concentrazione anche nelle gare più complicate, ha trasformato lo Schalke in una squadra estremamente difficile da scardinare.

    Il club, allenato dall’austriaco Miron Muslic, sta inoltre beneficiando di un equilibrio che nasce proprio dal suo portiere: la difesa regge, la squadra cresce e l’obiettivo della promozione diretta in Bundesliga diventa più concreto giornata dopo giornata.

  • L’IMPATTO FONDAMENTALE SUL PRIMATO

    Il percorso dello Schalke 04 verso la Bundesliga passa inevitabilmente dai guanti di Karius. 

    Il club di Gelsenkirchen occupa la prima posizione e punta alla promozione diretta - destinata alle prime due classificate - mentre la terza classificata sarà costretta allo spareggio contro la terz’ultima della massima serie tedesca. 

    La grande scalata dello Schalke, però, ha un protagonista evidente: Loris Karius è tornato a casa e sta vivendo una delle stagioni più complete della sua carriera, affermandosi, dati alla mano, come il miglior interprete del ruolo nel campionato.

