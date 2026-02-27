Kane dovrebbe puntare a superare Lewandowski al Bayern invece di approdare al Barcellona

"Kane è un centravanti che si inserirebbe perfettamente nel nostro stile di gioco. È un attaccante capace di arretrare per dialogare con i compagni di squadra. È anche in grado di giocare come un vero numero 9, un killer, un finalizzatore. È un giocatore che porta mobilità. Si esprime bene anche quando le squadre si chiudono. Aggiungerebbe molto valore al gioco del Barcellona".

Ha decisamente ragione. Kane ha eccelso sia come straordinario goleador sia come rifinitore al Bayern sotto Vincent Kompany, che predilige lo stesso stile di gioco ad alto ritmo e aggressivo del tecnico del Barcellona Hansi Flick. È facile, quindi, immaginare il capitano dell’Inghilterra fare lo stesso lavoro eccellente al Camp Nou.

A quanto pare, inoltre, Kane non è del tutto contrario all’idea, anche se saggiamente la minimizza in pubblico.

"Non ne ho sentito parlare. Mio padre e mio fratello si occupano di tutto, ma non mi hanno detto nulla", ha risposto quando gli sono stati chiesti commenti su quelli di Vilajoana. "Come ho già detto, sono molto felice qui al Bayern. Sono concentrato su questa stagione e sul mio periodo al Bayern. Lo prendo come un complimento."

Quell’ultima frase dà al Barça qualche speranza e tutti i culers più accaniti accoglierebbero sicuramente con favore l’ipotesi che Kane sostituisca Robert Lewandowski, il cui contratto scade a fine stagione. Che sia o meno la soluzione migliore in questa fase della carriera di Kane, però, è tutta un’altra questione.