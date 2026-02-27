Goal.com
James Westwood

Kane dovrebbe puntare a superare Lewandowski al Bayern invece di approdare al Barcellona

Se Xavier Vilajoana verrà eletto presidente del Barcellona a metà marzo, punterà con decisione a un grande acquisto nella finestra di mercato estiva. "Abbiamo già avuto alcuni contatti e credo che sia un giocatore che si adatterebbe benissimo, in attesa della sua situazione contrattuale: è Harry Kane", ha dichiarato Vilajoana in un'intervista a ESPN questa settimana.

"Kane è un centravanti che si inserirebbe perfettamente nel nostro stile di gioco. È un attaccante capace di arretrare per dialogare con i compagni di squadra. È anche in grado di giocare come un vero numero 9, un killer, un finalizzatore. È un giocatore che porta mobilità. Si esprime bene anche quando le squadre si chiudono. Aggiungerebbe molto valore al gioco del Barcellona".

Ha decisamente ragione. Kane ha eccelso sia come straordinario goleador sia come rifinitore al Bayern sotto Vincent Kompany, che predilige lo stesso stile di gioco ad alto ritmo e aggressivo del tecnico del Barcellona Hansi Flick. È facile, quindi, immaginare il capitano dell’Inghilterra fare lo stesso lavoro eccellente al Camp Nou.

A quanto pare, inoltre, Kane non è del tutto contrario all’idea, anche se saggiamente la minimizza in pubblico.

"Non ne ho sentito parlare. Mio padre e mio fratello si occupano di tutto, ma non mi hanno detto nulla", ha risposto quando gli sono stati chiesti commenti su quelli di Vilajoana. "Come ho già detto, sono molto felice qui al Bayern. Sono concentrato su questa stagione e sul mio periodo al Bayern. Lo prendo come un complimento."

Quell’ultima frase dà al Barça qualche speranza e tutti i culers più accaniti accoglierebbero sicuramente con favore l’ipotesi che Kane sostituisca Robert Lewandowski, il cui contratto scade a fine stagione. Che sia o meno la soluzione migliore in questa fase della carriera di Kane, però, è tutta un’altra questione.

    Finalmente dimostra la sua età

    Puntare su Kane ha molto senso per il Barça. A 32 anni, costerebbe molto meno di Erling Haaland, che è più giovane di lui di sette anni, il che significa che c’è poco rischio di aggravare i ben noti problemi finanziari del club. Kane è anche la soluzione ideale a uno dei problemi più grandi di Flick.

    Lewandowski ha segnato 42 gol in tutte le competizioni mentre il Barça conquistava un triplete nazionale nel 2024-25, ma ne ha solo 13 al suo attivo con tre mesi della stagione attuale ancora da giocare, e Flick non si fida più di lui per giocare 90 minuti in più partite a settimana. In effetti, solo 17 delle 31 presenze del polacco un tempo prolifico sono arrivate da titolare, con il 37enne che finalmente dimostra la sua età.

    Nonostante abbia difeso con successo la Supercoppa di Spagna, sia tornato in vetta alla Liga e abbia raggiunto le fasi finali sia della Champions League sia della Copa del Rey, il Barça non è sembrato così imperioso senza Lewandowski al massimo. Una strada verso un trofeo sarà quasi certamente preclusa la prossima settimana, visto che affronta un passivo complessivo di 4-0 in vista del ritorno della semifinale di Copa contro l’Atletico Madrid, mentre Bayern, Arsenal e Paris Saint-Germain sembrano tutti candidati più forti per conquistare l’Europa.

    Vincere di nuovo la Liga non basterebbe a mascherare il declino del Barça. Anche se ciò è dovuto in gran parte alla rischiosa linea alta di Flick, che viene superata troppo spesso, non c’è dubbio che il Barça non sia più così cinico negli ultimi metri. Devono assolutamente portare un successore di Lewandowski - anche se a quanto pare cerca di assicurarsi un prolungamento di contratto - e Kane ha già dimostrato di poter raccogliere l’eredità del possente centravanti al Bayern.

    Sulla strada per uno status leggendario

    Lewandowski ha segnato la cifra impressionante di 344 goal e fornito 72 assist in 374 presenze con il Bayern tra il 2014 e il 2022, vincendo otto titoli di Bundesliga e la Champions League per diventare una vera leggenda del club. In modo sorprendente, Kane è sulla buona strada per ottenere lo stesso status dopo appena due stagioni e mezzo all’Allianz Arena.

    L’ex stella del Tottenham è già a quota 159 partecipazioni al goal in sole 132 apparizioni e ha messo fine alla sua lunga maledizione dei trofei mettendo le mani sulla Meisterschale del massimo campionato tedesco e sulla Supercoppa Franz Beckenbauer. A condizione che evitino la sconfitta contro il Borussia Dortmund sabato, il Bayern dovrebbe conquistare due Bundesliga consecutive, mentre è favorito per alzare la sua prima DFB-Pokal dal 2020 dopo aver raggiunto le ultime quattro. Sarebbe una grande sorpresa, inoltre, se non riuscissero almeno a fare meglio del percorso fino ai quarti di finale della Champions League della scorsa stagione.

    Rinforzato dagli acquisti estivi di Luis Diaz e Jonathan Tah, insieme all’emergere del fenomeno adolescente Lennart Karl, il Bayern è diventato una forza incontenibile negli ultimi sette mesi. La squadra di Komany è costruita per un successo duraturo, e Kane è l’uomo di punta. L’idea che possa totalizzare altri 257 reti e assist complessivi per eguagliare Lewandowski non è campata in aria, se si impegna in un rinnovo di contratto oltre il 2027. E anche se è improbabile che eguagli il bottino in Bundesliga del polacco, potrebbe superarlo in Champions League. 

    Fare centro

    Il Bayern non ha ancora avviato colloqui formali per il rinnovo con Kane, motivo per cui le speculazioni sul suo futuro stanno impazzando. La prospettiva di una nuova sfida nella Liga diventerà tanto più allettante quanto più a lungo gli attuali datori di lavoro di Kane attenderanno per ribadire la sua importanza. 

    Dovrebbe però essere consapevole della sua eredità. Sarebbe valorizzata meglio restando al Bayern ed entrando nei loro libri di storia, piuttosto che ripartire da zero al Barça e rischiare di essere messo gradualmente da parte tra qualche anno, come sta accadendo ora a Lewandowski.

    Come sottolinea Lothar Matthäus, inoltre, non c’è alcuna garanzia che Kane si trovi altrettanto bene con un altro allenatore dopo aver portato il suo gioco a nuovi livelli sotto la guida di Kompany.

    "Ora sta vincendo titolo dopo titolo, cosa che prima non era riuscito a fare in Inghilterra" ha detto l’ex difensore del Bayern al programma Sky90 – die Fußballdebatte. 

    "Quindi non vedo alcun motivo per cui Harry Kane dovrebbe lasciare questo club o il suo ambiente. Il suo contratto verrà prolungato. Ne sono sicuro. Sa cosa ha nel suo allenatore; ripaga la fiducia che l’allenatore ripone in lui. Gioca in una squadra che funziona. Chi sa se brillerebbe altrove? Chi sa se potrebbe giocare bene altrove come fa qui sotto Kompany?"

    Matthäus ha aggiunto l’altro principale motivo per cui il Bayern dovrebbe legare Kane a nuove condizioni il prima possibile: "È un marchio globale, è il secondo [David] Beckham perché tutti nel mondo lo conoscono. Non ha haters – non a Francoforte, non a Dortmund."

    Record in vista

    C'è chi sostiene che Kane potrebbe valorizzare il suo "marchio globale" entrando nel Barcellona, come fece Beckham al Real Madrid e poi ai LA Galaxy negli anni finali della sua carriera. Non è però un motivo sufficiente per voltare le spalle al Bayern. A Monaco può realizzare tutto ciò che ha sempre sognato, incluso un primo Pallone d'Oro, e questo dovrebbe venire prima del suo profilo fuori dal campo.

    Forse la motivazione di Kane a trascorrere al Bayern gli anni rimanenti della sua carriera aumenterà se batterà l'incredibile record di gol in una singola stagione di Lewandowski in Bundesliga (41). Kane è a soli 13 goal da quel traguardo magico con ancora 11 partite da giocare, con una terza Torjägerkanone consecutiva (che si traduce in classifica marcatori) come miglior realizzatore del campionato già praticamente in tasca, dato che è addirittura 15 gol avanti rispetto al più vicino inseguitore e compagno di squadra Diaz.

    Potrebbe poi puntare al record di Lewandowski di cinque mini-cannoni consecutivi e al primato assoluto di sette che condivide con Gerd Muller. Non c'è dubbio che Kane abbia la mentalità necessaria per continuare a spuntare questi traguardi.

    "Tutto è possibile" ha detto quando gli è stato chiesto della possibilità di fare meglio della migliore stagione di Lewandowski in Bundesliga, dopo aver raggiunto il suo 500° gol in carriera in una vittoria per 3-0 sul Werder Brema all'inizio di questo mese.

    "Più importante per la squadra"

    Kane dà al Bayern molto più dei soli gol, però, cosa che non era sempre vera per Lewandowski. Può godere di una longevità ancora maggiore ai massimi livelli grazie al suo gioco complessivo superiore.

    "Harry Kane e Robert Lewandowski sono simili sotto alcuni aspetti. Si infortunano raramente e segnano sempre gol, ma credo che Kane sia più un giocatore di squadra – Lewandowski a volte è un attaccante molto egoista" ha detto l’ex centrocampista del Bayern Mario Basler a GOAL. "Penso che sia più importante per il Bayern di quanto lo fosse Lewandowski. Aggiunge più alla squadra di quanto Lewandowski abbia mai fatto perché lavora anche in fase difensiva ed è più coinvolto nella costruzione del gioco della squadra".

    A questo si aggiunga il modo acrimonioso con cui Lewandowski ha lasciato il club, dato che è arrivato ad accusare la dirigenza del Bayern di mancanza di rispetto mentre forzava il trasferimento al Barça, e Kane ha la possibilità di essere ricordato in modo molto più caloroso dai tifosi bavaresi. Un legame raro, riservato solo alle stelle più fedeli come Thomas Muller, Manuel Neuer e Phillip Lahm, si forgerebbe se rifiutasse i giganti della Liga e guidasse un’altra era di dominio nazionale e successi europei all’Allianz Arena.

    Basler è fiducioso che Kane non si lascerà tentare: "Spero che non lasci il Bayern e credo anche che sappia esattamente cosa ha nel club. Soprattutto ora ha anche una certa età, non sono sicuro che a questo punto avrebbe voglia di fare un altro cambiamento. Credo che si senta molto a suo agio al Bayern, e spero che resti lì fino alla fine della carriera".

    La Bundesliga è il suo parco giochi

    Kane può compiere un altro piccolo passo verso l’immortalità al Bayern quando scenderà in campo al Signal Iduna Park sabato. I leader della Bundesliga affronteranno un Dortmund ferito, ancora scosso dalla clamorosa resa in Champions League contro l’Atalanta, e il divario in vetta si allargherà a 11 punti qualora il BVB dovesse subire un’altra sconfitta contro i rivali del Klassiker, ponendo di fatto fine alla corsa al titolo.

    Lewandowski potrebbe tenere d’occhio la partita, e non solo perché ha giocato per entrambi i club. Se Kane segna due o più gol contro il Dortmund, eguaglierà Lewandowski diventando soltanto il secondo giocatore a segnare più gol in quattro partite consecutive di Bundesliga. L’attuale numero 9 del Bayern ha finora messo a segno otto gol in nove presenze contro il Dortmund, quattro con il Bayern e cinque con la maglia del Tottenham, quindi sarebbe sciocco scommettere contro di lui.

    Per pura spietatezza, in questa stagione nessuno nelle cinque principali divisioni europee è paragonabile a Kane. In campionato viaggia a una media di un gol ogni 66 minuti, con le sue 28 reti finora arrivate da appena 87 tiri. E quando non segna, il capitano dell’Inghilterra o serve assist o dirige le operazioni arretrando. La Bundesliga è diventata il suo parco giochi.

    Con la gloria in Champions League anche ampiamente alla portata di Kane, è estremamente improbabile che i collegamenti con altri club portino a qualcosa. Bayern e Kompany hanno sbloccato tutto il suo potenziale, e c’è molto altro in arrivo.

