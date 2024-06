Kane, Bellingham, Alexander-Arnold: 5 problemi che l'Inghilterra deve risolvere per poter sognare

La vittoria striminzita contro la Serbia e il pareggio contro la Danimarca hanno aumentato la pressione sui Tre Leoni: Southgate cerca risposte.

Sì, l'Inghilterra è quasi qualificata agli ottavi di finale. Ma le poco entusiasmanti prestazioni contro Serbia e Danimarca hanno rilanciato i soliti interrogativi sulla sua effettiva capacità di arrivare fino in fondo e vincere gli Europei.

Lo scialbo pareggio per 1-1 di giovedì contro i danesi, a Francoforte, non ha fatto altro che intensificare le luci dei riflettori sul ct Gareth Southgate, che alla fine della gara è rimasto con più domande che risposte.

"Dobbiamo analizzare la situazione in modo approfondito e trovare alcune soluzioni per affrontare i problemi che abbiamo - ha detto nella conferenza stampa post partita - Nei prossimi giorni dedicheremo molto tempo a questo. Sappiamo che il livello deve essere più alto, sappiamo che il livello può essere più alto. Forse la cosa più importante è che dobbiamo accettare l'ambiente in cui ci troviamo e le aspettative che ci circondano. Dobbiamo dirigerci verso questa sfida".

Il guaio è che i problemi di cui parla Southgate sembrano non essere pochi.