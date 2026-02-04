Goal.com
Kamate Inter Torino Coppa ItaliaGetty Images
Francesco Schirru

Kamate titolare nell'Inter al posto di Luis Henrique? I tifosi lo invocano dopo la Coppa Italia

Il talento nerazzurro ha fornito una grande prova all'esordio in prima squadra, in un ruolo diverso da dove gioca abitualmente ma che in passato ha creato lo stesso Chivu.

Dribbling con il mancino, corsa verso la linea di fondo e cross perfetto con il destro per il colpo di testa, vincente, di Bonny. La partita di Coppa Italia di Issiaka Kamate non è stata solo l'assist per la rete decisiva del compagno, ma la sua giocata è stata sicuramente la più interessante del proprio match e non solo.

Esordio con la prima squadra da incorniciare per il giovane esterno dell'Under 23, schierato sulla fascia destra in virtù dell'indisponibilità improvvisa di Darmian, k.o per una sindrome gastrointestinale acuta. Chivu ha scelto di tenere Luis Henrique in panchina, schierando dal 1' il classe 2004 che aveva già imparato a conoscere ai tempi delle giovanili: si fidava di lui e ha avuto ragione.

La gara di Kamatè, calato comunque alla distanza come tutta l'Inter, è stata un susseguirsi di ottime discese sulla fascia e attenta copertura in difesa, un mix che i tifosi dell'Inter hanno imparato a conoscere durante le partite con l'Under 23. La maggior parte dei fans ha però visto all'opera il ragazzo per la prima volta, invadendo i social per chiedere a gran voce che in attesa di Dumfries sia lui il nuovo titolare sulla fascia destra.

  • KAMATE SCAVALCA LUIS HENRIQUE?

    Nonostante le polemiche per alcune partite non eccellenti, con il match contro il Pisa emblema delle accuse da parte dei tifosi, Luis Henrique continuerà ad essere il titolare sulla fascia destra in attesa di Dumfries, con Darmian prima alternativa in caso di turnover o necessità.

    Sembra improbabile vedere con continuità Kamate titolare sulla destra nelle prossime partite, soprattutto considerando quanto il ragazzo serva all'Under 23 e il desiderio di Chivu di dare ancora fiducia a Luis Henrique nel tentativo di far crescere l'ex Marsiglia, difeso a spada tratta in più occasioni nonostante qualche consiglio pubblico qua e là.

    Il notevole esordio andato in scena contro il Torino non esclude comunque a priori che Kamate, alla fine, possa diventare il nuovo titolare, nonostante sia più probabile che continui con l'Under 23, venendo chiamato da Chivu in qualche occasione.

  • LA STAGIONE DI KAMATE CON L'U23

    Kamate è stato fin qui uno dei migliori interpreti dell'Inter Under 23, sia come centrocampista interno che come esterno. Il ragazzo ha la tecnica per creare gioco, ma anche la qualità per fornire cross e assist dalla fascia.

    Utilizzabile in diverse posizioni, Kamate ha raggiunto ottimi risultati tra Coppa Italia di Serie C e campionato, con cinque goal e tre assist agendo principalmente nel cerchio di centrocampo, ma anche da esterno destro e sulla fascia opposta.

    Per Stefano Vecchi è principalmente una mezz'ala, ma la prova da esterno contro il Torino ha dimostrato quanto il ragazzo, mancino, sappia diventare protagonista in svariati ruoli.

  • L'IDEA DI CHIVU

    Durante Inter-Torino, seppur con qualche eccezione negli ultimi mesi, Kamatè è tornato al passato. In questa stagione ha infatti quasi sempre giocato da regista o mezz'ala, mentre nella scorsa, allenato da Chivu nell'Under 19, è stato impiegato come ala.

    Nell'Inter di Coppa Italia ha agito da esterno più basso rispetto al ruolo della passata annata, ma ha comunque fatto vedere quanto gli insegnamenti di Chivu non siano affatto scomparsi, anzi. 

    Lo scorso anno Chivu decise di provarlo da esterno dopo la prima parte di carriera da centrocampista, dove è tornato a giocare, facendo jackpot: 13 goal nel campionato primavera e talento nascosto, o quasi, sbloccato.

  • INTER-TORINO 2-1, TABELLINO E VOTI

    INTER-TORINO 2-1

    MARCATORI: 35' Bonny (I), 48' Diouf (I), 57' Kulenovic (I)

    INTER (3-5-2): J. Martinez 6.5; De Vrij 6, Acerbi 6, Carlos Augusto 6.5; Kamate 7 (80' Luis Henrique sv), Frattesi 6, Mkhitaryan 6.5 (56' Sucic 6), Diouf 7, Cocchi 6 (75' Bisseck sv); Bonny 7 (56' Esposito 6), Thuram 6 (56' Lautaro 6). All. Chivu

    TORINO (3-5-2): Paleari 6; Marianucci 5.5 (61' Maripan 6), Coco 5, Tameze 5.5; Pedersen 6 (61' Lazaro 6), Anjorin 5 (61' Ilkhan 6), Prati 5.5, Vlasic 6, Obrador 6 (87' Nkounkou sv); Kulenovic 7, Njié 5.5 (73' Zapata 6). All. Baroni.

    ARBITRO: Marchetti

    AMMONITI: Sucic (I), Kamate (I), Esposito (I), Maripan (T)

    ESPULSI: -

