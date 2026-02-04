Kamate titolare nell'Inter al posto di Luis Henrique? I tifosi lo invocano dopo la Coppa Italia

Dribbling con il mancino, corsa verso la linea di fondo e cross perfetto con il destro per il colpo di testa, vincente, di Bonny. La partita di Coppa Italia di Issiaka Kamate non è stata solo l'assist per la rete decisiva del compagno, ma la sua giocata è stata sicuramente la più interessante del proprio match e non solo.

Esordio con la prima squadra da incorniciare per il giovane esterno dell'Under 23, schierato sulla fascia destra in virtù dell'indisponibilità improvvisa di Darmian, k.o per una sindrome gastrointestinale acuta. Chivu ha scelto di tenere Luis Henrique in panchina, schierando dal 1' il classe 2004 che aveva già imparato a conoscere ai tempi delle giovanili: si fidava di lui e ha avuto ragione.

La gara di Kamatè, calato comunque alla distanza come tutta l'Inter, è stata un susseguirsi di ottime discese sulla fascia e attenta copertura in difesa, un mix che i tifosi dell'Inter hanno imparato a conoscere durante le partite con l'Under 23. La maggior parte dei fans ha però visto all'opera il ragazzo per la prima volta, invadendo i social per chiedere a gran voce che in attesa di Dumfries sia lui il nuovo titolare sulla fascia destra.