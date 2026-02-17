Kalulu snobba il caso Bastoni: "Non ci penso più, dico solo che è un peccato"

Seconda sconfitta consecutiva tra Serie A e Champions League per la Juventus: dopo il k.o. contro l'Inter è arrivato anche quello sul campo del Galatasaray nell'andata del playoff europeo.
Stavolta le proporzioni sono decisamente superiori: tre goal di distacco che i bianconeri dovranno provare a rimontare nel match di ritorno in programma a Torino tra otto giorni.
90 minuti per Pierre Kalulu, reduce dalla rovente polemica che lo ha visto protagonista con Alessandro Bastoni nel Derby d'Italia: il francese ha avuto modo di tornare sull'argomento nel post-partita ai microfoni di 'Sky Sport'.