Kalulu snobba il caso Bastoni: "Non ci penso più, dico solo che è un peccato"

Il difensore della Juventus evita di commentare l'episodio che lo ha visto protagonista con Bastoni nel Derby d'Italia: "Ero nervoso, ma è meglio parlare poco".

Seconda sconfitta consecutiva tra Serie A e Champions League per la Juventus: dopo il k.o. contro l'Inter è arrivato anche quello sul campo del Galatasaray nell'andata del playoff europeo.

Stavolta le proporzioni sono decisamente superiori: tre goal di distacco che i bianconeri dovranno provare a rimontare nel match di ritorno in programma a Torino tra otto giorni.

90 minuti per Pierre Kalulu, reduce dalla rovente polemica che lo ha visto protagonista con Alessandro Bastoni nel Derby d'Italia: il francese ha avuto modo di tornare sull'argomento nel post-partita ai microfoni di 'Sky Sport'.

  • BRUTTA SCONFITTA

    "I goal scaturiscono sempre da nostri errori, per me la cosa più complicata è stata il secondo tempo: anche con l'espulsione non dobbiamo concedere tutte queste occasioni. Bisogna capire bene cosa sia successo: ormai questa è andata, dobbiamo mettere a posto la testa velocemente perché ci aspettano altre partite".

  • NIENTE ALIBI

    "Non ci si può nascondere dietro alla fatica davanti a una gara di Champions. Stasera è andata così, è difficile capire ma dobbiamo rialzare la testa e fare meglio".

  • L'ESPULSIONE DI SAN SIRO

    "Ovviamente ero molto nervoso, è meglio parlare poco perché dire troppe cose non serve a nulla. Devo pensare al campo, ci sono altre persone per parlare di queste cose".

  • LE SCUSE DI BASTONI

    "Non ho visto cosa ha detto. La partita ormai è finita, bisogna guardare avanti e non pensarci più. Dico solo che è un peccato".

