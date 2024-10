Kalulu si è preso la Juventus: da incognita a pilastro della difesa di Thiago Motta

Il difensore francese, protagonista di una prova strepitosa anche contro il Lipsia, è diventato un elemento cardine nel reparto difensivo bianconero.

Nella notte magica di Champions League, culminata nella pesantissima vittoria per 3-2 sul campo del Lipsia, la Juventus scopre una nuova e solidissima certezza.

Ogni riferimento a Pierre Kalulu è ovviamente voluto. Il difensore francese è stato infatti protagonista di una prestazione sontuosa al centro del reparto difensivo risultando con pieno merito tra i migliori in campo.

La prova maturata in terra tedesca, tuttavia, non è stato affatto un lampo nel buio per il classe 2000 arrivato in estate dal Milan. Da quando è approdato a Torino, infatti, Kalulu ha mostrato i tratti di una crescita esponenziale che punta inevitabilmente a farlo diventare un perno centrale del reparto difensivo in dotazione a Thiago Motta.