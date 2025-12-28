Pubblicità
Pierre Kalulu JuventusGetty Images
Michael Di Chiaro

Kalulu insostituibile per la Juventus: pilastro sia con Tudor che con Spalletti, non ha saltato nemmeno un minuto

Il difensore francese, a segno contro il Pisa, è lo stakanovista della Juventus 2025/26: tra Serie A, Champions League e Coppa Italia non ha saltato nemmeno un minuto.

La Juventus, alla Cetilar Arena di Pisa, ha strappato la terza vittoria consecutiva in campionato trovando quella continuità di risultati che fin qui era sempre mancata.

A sbloccare il match in terra toscana ci ha pensato Pierre Kalulu che, in proiezione offensiva, ha deviato in rete (nonostante l'ulteriore tocco di Calabresi) il pallone indirizzato a centro area da McKennie.

Un goal pesantissimo per il francese, il primo della sua stagione, che ha di fatto indirizzato la partita in favore della Vecchia Signora, capace poi di raddoppiare

  • PILASTRO DELLA DIFESA A TRE

    Kalulu, dopo la sua prima brillante stagione in maglia Juventus, si sta confermando un autentico pilastro all'interno dello scacchiere bianconero.

    Nel pacchetto difensivo a tre schierato nella prima parte di stagione da Tudor e, successivamente, confermato anche da Spalletti, tra turnover e infortuni ci sono state diverse rotazioni all'interno di un reparto che, invece, ha sempre visto in prima linea il classe 2000. Un autentico imprescindibile di questo nuovo corso a tinte bianconere.

  • PRIMO GOAL IN STAGIONE

    Contro il Pisa, Kalulu ha segnato il suo primo goal stagionale con la Juventus, dal peso specifico indubbiamente importante. La zampata del numero 15 bianconero è a conti fatti il suo secondo centro assoluto con la maglia della Vecchia Signora: il suo primo e unico sigillo risaliva infatti allo scorso febbraio quando l'ex Milan sbloccò Atalanta-Juventus.

  • HA GIOCATO OGNI MINUTO IN STAGIONE

    Kalulu, non a caso, è l'autentico stakanovista della stagione 2025/26 della Juventus. Sia sotto la gestione di Igor Tudor che con Luciano Spalletti, il difensore francese ha giocato tutte le partite ufficiali di questa annata sportiva partendo sempre con i gradi di titolare e, soprattutto senza mai essere sostituito.

    Proprio così. Tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, il classe 2000 ha giocato 24 partite su 24 rimanendo sempre in campo dal fischio d'inizio a quello finale. Di seguito ecco i suoi numeri.

    • 24 partite
    • 24 volte titolare
    • 1 goal
    • 2 assist
    • 2160 minuti giocati su 2160

  • QUANTO E' COSTATO KALULU ALLA JUVENTUS?

    La Juventus ha prelevato Kalulu in prestito oneroso (3 milioni di euro) dal Milan nell'estate del 2024. I bianconeri hanno poi sfruttato l'opzione di riscatto fissata a 14 milioni più ulteriori 3 di bonus per aggiudicarsi il cartellino del giocatore a titolo definitivo.

    Morale della favola, il club bianconero ha sborsato complessivamente 20 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del difensore classe 2000.

