Kalulu insostituibile per la Juventus: pilastro sia con Tudor che con Spalletti, non ha saltato nemmeno un minuto

Kalulu, dopo la sua prima brillante stagione in maglia Juventus, si sta confermando un autentico pilastro all'interno dello scacchiere bianconero.

Nel pacchetto difensivo a tre schierato nella prima parte di stagione da Tudor e, successivamente, confermato anche da Spalletti, tra turnover e infortuni ci sono state diverse rotazioni all'interno di un reparto che, invece, ha sempre visto in prima linea il classe 2000. Un autentico imprescindibile di questo nuovo corso a tinte bianconere.