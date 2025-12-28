Kalulu insostituibile per la Juventus: pilastro sia con Tudor che con Spalletti, non ha saltato nemmeno un minuto

La Juventus, alla Cetilar Arena di Pisa, ha strappato la terza vittoria consecutiva in campionato trovando quella continuità di risultati che fin qui era sempre mancata.
A sbloccare il match in terra toscana ci ha pensato Pierre Kalulu che, in proiezione offensiva, ha deviato in rete (nonostante l'ulteriore tocco di Calabresi) il pallone indirizzato a centro area da McKennie.
Un goal pesantissimo per il francese, il primo della sua stagione, che ha di fatto indirizzato la partita in favore della Vecchia Signora, capace poi di raddoppiare