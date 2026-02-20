Niente grazia per Kalulu: la comunicazione alla Juventus, resta la squalifica

La FIGC ha deciso di non graziare Kalulu dopo quanto accaduto nel Derby d'Italia. La federazione, infatti ha comunicato alla Juventus che il difensore rimarrà squalificato e per questo motivo non potrà prendere parte alla sfida del prossimo turno di campionato, contro il Como.

Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, non ha accettato la richiesta della Juventus, che aveva chiesto alla federazione di poter avere a disposizione Kalulu in seguito alla simulazione di Bastoni e al rosso comminato al difensore bianconero.

In questo modo Juventus-Como di sabato non vedrà tra i protagonisti Kalulu, il quale tornerà a disposizione per la prima gara di marzo contro la Roma, prevista proprio il primo del mese (domenica prossima, ore 20:45).