Niente grazia per Kalulu: la comunicazione alla Juventus, resta la squalifica

La FIGC ha deciso di confermare la squalifica di Kalulu dopo il caos del Derby d'Italia: il difensore dovrà saltare la partita contro il Como.

La FIGC ha deciso di non graziare Kalulu dopo quanto accaduto nel Derby d'Italia. La federazione, infatti ha comunicato alla Juventus che il difensore rimarrà squalificato e per questo motivo non potrà prendere parte alla sfida del prossimo turno di campionato, contro il Como.

Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, non ha accettato la richiesta della Juventus, che aveva chiesto alla federazione di poter avere a disposizione Kalulu in seguito alla simulazione di Bastoni e al rosso comminato al difensore bianconero.

In questo modo Juventus-Como di sabato non vedrà tra i protagonisti Kalulu, il quale tornerà a disposizione per la prima gara di marzo contro la Roma, prevista proprio il primo del mese (domenica prossima, ore 20:45).

  • JUVENTUS-COMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Openda. All. Spalletti.

    Squalificati: Kalulu | Indisponibili: Bremer, Holm, Milik, Vlahovic

    Ballottaggi: Openda 60%-David 40%

    COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Baturina, Kuhn; Douvikas. All. Fabregas.

    Squalificati: Paz| Indisponibili: Goldaniga

    Ballottaggi: Vojvoda 55%-Smolcic 45%

  • LA JUVE SENZA KALULU

    Sempre presente in stagione, sia in Champions che in Serie A e in Coppa Italia, Kalulu dovrà dunque saltare per la prima volta una partita dell'annata 2025/2026.

    Imprescindibile di Tudor prima e di Spalletti poi, Kalulu ha giocato 36 gare da agosto a oggi, con 2 goal e 5 assist. 

    Come sarà la Juventus priva del francese? La risposta nel match contro il Como, che arriva a nove mesi dopo l'ultima assenza dell'ex Milan: nel 37esimo e nel 38esimo turno della passata stagione non scese in campo per espulsione diretta, con Madama che vinse le partite finali contro Udinese e Venezia.

