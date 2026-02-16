Kalulu-Bastoni, Bordocam svela i retroscena di Inter-Juventus e la frase di Lautaro: "Non è giallo ma ormai l'arbitro ha fischiato"

Il caso Kalulu-Bastoni è diventato il centro del racconto di Inter-Juventus, sfida disputata nella notte di San Valentino a San Siro e terminata sul risultato di 3-2 in favore dei nerazzurri di Chivu.

DAZN ha svelato alcuni retroscena di quanto accaduto sul rettangolo verde e nelle zone limitrofe attraverso le immagini di BordoCam, che nell’anticipazione diffusa prima della puntata in onda on demand domani sull’app ricostruisce i momenti successivi all’espulsione del difensore bianconero.

A far discutere sono il contatto che porta al secondo giallo, il gesto di Bastoni e una frase pronunciata da Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, al difensore della Juventus Pierre Kalulu, espulso per doppio giallo dall’arbitro La Penna: “Non è giallo, ma ormai ha fischiato”.