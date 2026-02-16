Goal.com
Live
Lautaro KaluluDAZN
Alessandro De Felice

Kalulu-Bastoni, Bordocam svela i retroscena di Inter-Juventus e la frase di Lautaro: "Non è giallo ma ormai l'arbitro ha fischiato"

Le immagini di Inter-Juventus ricostruiscono il rosso al 42’ del primo tempo: la frase di capitan Lautaro a Kalulu per sedare le proteste verso l'arbitro La Penna.

Il caso Kalulu-Bastoni è diventato il centro del racconto di Inter-Juventus, sfida disputata nella notte di San Valentino a San Siro e terminata sul risultato di 3-2 in favore dei nerazzurri di Chivu.

DAZN ha svelato alcuni retroscena di quanto accaduto sul rettangolo verde e nelle zone limitrofe attraverso le immagini di BordoCam, che nell’anticipazione diffusa prima della puntata in onda on demand domani sull’app ricostruisce i momenti successivi all’espulsione del difensore bianconero. 

A far discutere sono il contatto che porta al secondo giallo, il gesto di Bastoni e una frase pronunciata da Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, al difensore della Juventus Pierre Kalulu, espulso per doppio giallo dall’arbitro La Penna: “Non è giallo, ma ormai ha fischiato”.

  • BASTONI-KALULU E IL ROSSO

    L’episodio decisivo arriva al 42’. Miretti perde palla, Bastoni si avventa sul pallone e può partire il contropiede dell’Inter. 

    Nel contrasto con Kalulu, già ammonito al 32’ per un intervento scomposto su Barella, il difensore nerazzurro finisce a terra. Per La Penna non ci sono dubbi: secondo giallo per Kalulu e conseguente espulsione.

    Rivedendo l’azione, però, il contatto appare minimo: Kalulu sfiora Bastoni con le dita senza un intervento evidente. 

    L’errore del direttore di gara viene definito grave, ma il VAR non può intervenire per protocollo in caso di doppia ammonizione. La decisione resta quindi quella presa in campo.

  • LE IMMAGINI DI BORDOCAM

    L’anticipazione raccontata da Davide Bernardi aggiunge dettagli sui momenti immediatamente successivi.

    Bastoni ha avuto la possibilità di scagionare Kalulu? Sì. Esulta quando vede il giallo”, viene spiegato nell’analisi nel corso della trasmissione 'Fuoriclasse' su DAZN. 

    Kalulu si avvicina ad Akanji e chiama in causa proprio Bastoni, che si tiene la maglia come a indicare di essere stato trattenuto.

  • LA FRASE DI LAUTARO A KALULU

    Nel dialogo ricostruito dalla BordoCam emergono anche le parole dei protagonisti. Dimarco dice a Kalulu: “Tanto ormai non può controllare”, riferendosi alla decisione arbitrale e all’on field review non consentita.. 

    Lautaro Martinez è ancora più diretto: “Non è giallo, ma ormai ha fischiato”.

    I due interisti provano a calmare il difensore juventino, che però insiste nel sostenere di non aver commesso fallo e ritarda l’uscita dal terreno di gioco. È Doveri a costringerlo ad abbandonare il campo.

  • LAUTARO-KALULU, L'ANTICIPAZIONE DI DAZN

    DAZN ha svelato una piccola anticipazione di Bordocam con la frase pronunciata da Lautaro Martinez, insieme a Dimarco, a Kalulu dopo la decisione di La Penna di espellere il difensore della Juventus per doppio giallo.

