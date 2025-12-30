Kaio Jorge al Flamengo farebbe felice anche la Juventus: c'è la percentuale di rivendita, quanto incasserebbero i bianconeri

Kaio Jorge, nel corso della sua giovane carriera, ha vestito anche la maglia della Juventus. I bianconeri, infatti, l'hanno prelevato nell'estate del 2021 per soli 2 milioni di euro.

In bianconero il classe 2002 ha giocato una manciata di partite prima di traslocare in Juventus Next Gen dove però dopo sole due partite e un goal ha subito un gravissimo infortunio al ginocchio che l'ha tenuto ai box per quasi un anno.

Rientrato a pieno regime ai blocchi di partenza dell'annata sportiva 2023/24, la Juventus lo ha ceduto in prestito al Frosinone. Da quel momento, Kaio Jorge non ha più fatto rientro a Torino e nell'estate del 2024 è stato ceduto a titolo definitivo al Cruzeiro per 7.2 milioni di euro con l'inserimento di una percentuale in caso di futura rivendita.