Kaio Jorge al Flamengo farebbe felice anche la Juventus: c'è la percentuale di rivendita, quanto incasserebbero i bianconeri

In Brasile è scoppiata, fragorosa, la Kaio Jorge mania.
L'attaccante brasiliano, classe 2002, sta segnando a raffica con la maglia del Cruzeiro: il giovane attaccante verdeoro, infatti, ha chiuso l'ultimo campionato laureandosi capocannoniere con 21 goal, attirando su di sé le attenzioni di diversi club.
Tra questi, secondo Globo Esporte, ci sarebbe il Flamengo fresco vincitore del titolo che sarebbe pronto a fare follie per vestire di rossonero il centravanti. Un suo eventuale trasferimento, tuttavia, potrebbe rendere molto felice anche la Juventus: di seguito ecco spiegato il motivo.