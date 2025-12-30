Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Cruzeiro v Corinthians - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Michael Di Chiaro

Kaio Jorge al Flamengo farebbe felice anche la Juventus: c'è la percentuale di rivendita, quanto incasserebbero i bianconeri

Il classe 2002 è appena diventato capocannoniere del campionato brasiliano con la maglia del Cruzeiro e il Flamengo lo corteggia: in caso di cessione incasserebbe anche la Juve.

In Brasile è scoppiata, fragorosa, la Kaio Jorge mania.

L'attaccante brasiliano, classe 2002, sta segnando a raffica con la maglia del Cruzeiro: il giovane attaccante verdeoro, infatti, ha chiuso l'ultimo campionato laureandosi capocannoniere con 21 goal, attirando su di sé le attenzioni di diversi club.

Tra questi, secondo Globo Esporte, ci sarebbe il Flamengo fresco vincitore del titolo che sarebbe pronto a fare follie per vestire di rossonero il centravanti. Un suo eventuale trasferimento, tuttavia, potrebbe rendere molto felice anche la Juventus: di seguito ecco spiegato il motivo.

  • IL FLAMENGO CI PROVA

    Secondo quanto riferito da Globo Esporte, il Flamengo sarebbe disposto a mettere sul piatto 30 milioni di euro per arrivare all'attaccante prodotto dal settore giovanile del Santos.

    Tuttavia, il Cruzeiro, dopo un 2025 strepitoso condito da 26 goal complessivi, valuta il cartellino del proprio bomber a cifre decisamente più alte: A Raposa vorrebbe infatti incassare qualcosa come 50 milioni prima di acconsentire al via libera del suo gioiello.

  • LA JUVE VA ALL'INCASSO?

    Kaio Jorge, nel corso della sua giovane carriera, ha vestito anche la maglia della Juventus. I bianconeri, infatti, l'hanno prelevato nell'estate del 2021 per soli 2 milioni di euro.

    In bianconero il classe 2002 ha giocato una manciata di partite prima di traslocare in Juventus Next Gen dove però dopo sole due partite e un goal ha subito un gravissimo infortunio al ginocchio che l'ha tenuto ai box per quasi un anno.

    Rientrato a pieno regime ai blocchi di partenza dell'annata sportiva 2023/24, la Juventus lo ha ceduto in prestito al Frosinone.  Da quel momento, Kaio Jorge non ha più fatto rientro a Torino e nell'estate del 2024 è stato ceduto a titolo definitivo al Cruzeiro per 7.2 milioni di euro con l'inserimento di una percentuale in caso di futura rivendita.

  • QUANTO GUADAGNA LA JUVE SE KAIO JORGE LASCIA IL CRUZEIRO

    La Juventus nel contesto della cessione a titolo definitivo di Kaio Jorge al Cruzeiro si è riservata una percentuale sulla futura rivendita del 30%. 

    Di conseguenza, se Kaio Jorge dovesse essere ceduto a 30 milioni, i bianconeri incasserebbero 9 milioni di euro. Cifra che potrebbe lievitare, invece, se il Cruzeiro dovesse incassare una cifra superiore.

  • I NUMERI DI KAIO JORGE ALLA JUVENTUS

    Kaio Jorge ha collezionato 11 presenze complessive con la maglia della Juventus nella stagione 2021/22 senza mai trovare la via del goal. Il brasiliano, nella stessa annata, ha collezionato anche 2 apparizioni ufficiali e una rete - la sua unica in maglia bianconera - con la Next Gen.

