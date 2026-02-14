Juvenuts, Elkann incontra Spalletti: primo passo per il rinnovo dell'allenatore

La trattativa per il rinnovo contrattuale di Luciano Spalletti. La visita di John Elkann alla Continassa ha infatto dato via ai lavori per il futuro, con l'ad di Exor e l'attuale bianconero che hanno avuto una chiacchierata informale, comunque lontana dai dettagli che le parti dovranno definire per prolungare l'esperienza di Torino.

Come riporta Tuttosport, non si è trattata solamente di una visita di cortesia, ma bensì un primo vero incontro per costruire la Juventus del futuro con Spalletti ancora come capo allenatore. Un primo approccio, al quale seguirà prossimamente quello tra il tecnico e il duo Comolli-Chiellini, decisi a puntare sul mister toscano così che possa lavorare nell'annata sin dal principio, dopo essere subentrato a stagione in corso.

I colloqui veri e propri cominceranno tra qualche settimana, quando la situazione sarà meno pressante: febbraio, infatti, è il mese in cui la Juventus si gioca l'accesso agli ottavi di Champions e importanti punti in campionato per rimanere nelle prime posizioni di classifica, così da confermarsi nel massimo torneo europeo anche nella prossima annata 26/27.