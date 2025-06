Juventus-Wydad probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Vlahovic, Kolo Muani, Koopmeiners, Conceiçao e Nico Gonzalez

Juventus vs Wydad Casablanca

Mondiale per Club

La Juventus vuole fare due su due ipotecare la qualificazione contro il Wydad Casablanca: le scelte di Tudor per la seconda partita del Mondiale.

Dopo l'Al Ain, il Wydad Casablanca. La Juventus vuole fare due su due e, dopo aver travolto gli emiratini all'esordio, vincere anche la seconda partita e ipotecare di fatto la qualificazione alla fase a eliminazione diretta del Mondiale per Club.

In un girone spaccato in due a livello di forze in campo, il Wydad Casablanca ha perso la partita d'esordio: la formazione marocchina è stata infatti sconfitta dal Manchester City, l'altra grande favorita del gruppo G.

Di seguito le scelte di Igor Tudor ma anche di Mohamed Amine Benhachem, allenatore del Wydad Casablanca, per la partita che si gioca al Lincoln Financial Field di Philadelphia alle ore 18 italiane di domenica 22 giugno.