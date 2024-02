Juventus-Udinese di sabato? No, c'è Sanremo: la finale del Festival 'sposta' la partita a lunedì

Inizialmente prevista sabato 10, la partita tra Juventus e Udinese si gioca lunedì 12 per evitare la contemporaneità con il Festival di Sanremo.

Juventus-Udinese sembrava potersi disputare sabato 10 febbraio 2023, ma alla fine si giocherà come noto lunedì 12. La Lega di Serie A, come comunica Calcio e Finanza, alcune settimane fa ha deciso di posizionare il match tra bianconeri e friulani nell'ultima giornata e fascia oraria a causa di Sanremo.

Vista l'importanza del Festival per un gran numero di italiani, che vedono in Sanremo ancora un appuntamento irripetibile anche nel 2024, la Lega non ha voluto fare in modo che la partita tra Juventus e Udinese coincidesse con la finale dell'evento canoro di scena proprio sabato 10.

In teoria, sempre per motivi televisivi, la partita tra Juventus e Udinese si sarebbe dovuta disputare sabato 10 essendo la più importante tra quelle in co-diretta tra Sky e DAZN. Considerando la finale di Sanremo, però, si è deciso di posizionare Sassuolo-Torino alle 20:45 e spostare l'incontro dello Stadium.