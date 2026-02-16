Juventus tra rabbia, veleni e incubi dal passato: la trasferta di Istanbul spaventa, l'ultima volta contro il Galatasaray una dolorosa sconfitta sotto la neve

No, quella che attende la Juventus martedì pomeriggio a Istanbul non sarà una passeggiata. Anzi.
I bianconeri, reduci peraltro dalle fatiche fisiche e mentali spese a San Siro, sul campo del Galatasaray non hanno mai vinto.
L'ultimo precedente riporta alla mente una delle più cocenti delusioni europee vissute da Madama nelle ultime stagioni. Inoltre la squadra turca sta vivendo un ottimo periodo e può contare su due bomber di altissimo livello come Icardi e Osimhen.
Per ottenere un risultato positivo, insomma, a Spalletti servirà la migliore versione possibile della sua Juve. E soprattutto bisognerà lasciarsi alle spalle i veleni di Inter-Juventus.