Juventus tra rabbia, veleni e incubi dal passato: la trasferta di Istanbul spaventa, l'ultima volta contro il Galatasaray una dolorosa sconfitta sotto la neve

Per la prima volta le due squadre si affrontano in un turno ad eliminazione diretta della Champions League. I sei precedenti, infatti, si sono giocati tutti nella fase a gironi. E quasi mai hanno sorriso alla Juventus.

I bianconeri hanno vinto solo una volta su sei, peraltro in casa e di misura. Nel 2003 fu decisiva una doppietta di Alessandro Del Piero per superare i turchi.

Ma al ritorno sul campo di Istanbul la Juventus venne sconfitta per 2-0 dal Galatasaray con un'altra doppietta, ovvero quella di Hakan Sukur, peraltro a segno anche nel 2-1 dell'andata.