Juventus-Torino 0-0, pagelle e tabellino: Ismajli e Paleari insuperabili, Zhegrova entra bene, Di Gregorio attento, Simeone dà tutto, Yildiz a folate

Torino tenuto in vita dalle giornate di grazia di Ismajli e Paleari (7 ad entrambi) e davanti pericoloso con un Simeone tutto cuore (6,5) e con l'ottimo ingresso di Adams (6,5). In difesa promosso anche Maripan (6,5), Vlasic (6) meglio nella ripresa.

VOTI TORINO (3-5-2): Paleari 7; Ismajli 7 (87' Tameze sv), Maripan 6,5, Coco 6; Pedersen 6, Casadei 6, Ilic 6 (46' Asllani 5,5), Vlasic 6 (79' Anjorin 6,5), Lazaro 6; Ngonge 6 (46' Adams 6,5), Simeone 6,5 (79' Zapata sv). All. Baroni.