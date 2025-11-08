Pubblicità
Juventus-Torino 0-0, pagelle e tabellino: Ismajli e Paleari insuperabili, Zhegrova entra bene, Di Gregorio attento, Simeone dà tutto, Yildiz a folate

Il Torino alza il muro e riparte accarezzando il colpo grosso, la Juve ci prova ma in difesa rischia: derby senza goal all'Allianz Stadium.

Un ottimo Torino costringe la Juventus targata Spalletti al secondo pareggio in tre partite.

I granata giocano con cuore e convinzione, imponendo lo 0-0 ad una Signora che nonostante il forcing finale non spicca per idee offensive e in difesa concede troppo, consentendo alla squadra di Baroni (in tribuna per squalifica) di pregustare addirittura il colpaccio.

Nel primo tempo a provarci di più tra le fila bianconere è Conceicao, ma Paleari e - soprattutto nella ripresa - un insuperabile Ismajli si oppongono ai tentativi della Juve. Il Cholito Simeone tiene in apprensione la retroguardia di Madama, vedendosi anche annullare un goal per fuorigioco, Adams flirta col vantaggio trovando sulla propria strada Di Gregorio.

Yildiz prova ad accendersi alla distanza, sbattendo così come i suoi compagni sul muro attento e organizzato del Toro. Spalletti getta nella mischia un ottimo Zhegrova, McKennie assapora l'1-0 vedendosi dire no da super Paleari. Non basta: il derby termina senza goal, lasciando lo Stadium deluso e dimesso.

  • PAGELLE JUVENTUS

    Impatto più che positivo di Zhegrova sul derby (6,5), Koopmeiners braccetto si conferma (6,5), Kalulu lotta e si propone (6,5), Di Gregorio (6,5) respinge Toro e critiche. Conceicao vivace ma in calo alla distanza (6), Vlahovic non punge (5,5), Yildiz (6) sale di tono nel secondo tempo.

    VOTI JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6,5; Kalulu 6,5, Rugani 5,5 (46' Gatti 5,5), Koopmeiners 6,5; McKennie 6, Locatelli 6 (85' Adzic sv), Thuram 6, Cambiaso 6; Conceiçao 6 (64' Zhegrova 6,5), Yildiz 6 (84' Openda sv); Vlahovic 5,5 (64' David 5,5). All. Spalletti.

  • PAGELLE TORINO

    Torino tenuto in vita dalle giornate di grazia di Ismajli e Paleari (7 ad entrambi) e davanti pericoloso con un Simeone tutto cuore (6,5) e con l'ottimo ingresso di Adams (6,5). In difesa promosso anche Maripan (6,5), Vlasic (6) meglio nella ripresa.

    VOTI TORINO (3-5-2): Paleari 7; Ismajli 7 (87' Tameze sv), Maripan 6,5, Coco 6; Pedersen 6, Casadei 6, Ilic 6 (46' Asllani 5,5), Vlasic 6 (79' Anjorin 6,5), Lazaro 6; Ngonge 6 (46' Adams 6,5), Simeone 6,5 (79' Zapata sv). All. Baroni.

  • TABELLINO JUVENTUS-TORINO

    JUVENTUS-TORINO 0-0

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6,5; Kalulu 6,5, Rugani 5,5 (46' Gatti 5,5), Koopmeiners 6,5; McKennie 6, Locatelli 6 (85' Adzic sv), Thuram 6, Cambiaso 6; Conceiçao 6 (64' Zhegrova 6,5), Yildiz 6 (84' Openda sv); Vlahovic 5,5 (64' David 5,5). All. Spalletti.

    TORINO (3-5-2): Paleari 7; Ismajli 7 (87' Tameze sv), Maripan 6,5, Coco 6; Pedersen 6, Casadei 6, Ilic 6 (46' Asllani 5,5), Vlasic 6 (79' Anjorin 6,5), Lazaro 6; Ngonge 6 (46' Adams 6,5), Simeone 6,5 (79' Zapata sv). All. Baroni.

    Arbitro: Zufferli

    Ammoniti: Asllani (T)

    Espulsi: nessuno

