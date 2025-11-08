Juventus-Torino 0-0, pagelle e tabellino: Ismajli e Paleari insuperabili, Zhegrova entra bene, Di Gregorio attento, Simeone dà tutto, Yildiz a folate

Un ottimo Torino costringe la Juventus targata Spalletti al secondo pareggio in tre partite.
I granata giocano con cuore e convinzione, imponendo lo 0-0 ad una Signora che nonostante il forcing finale non spicca per idee offensive e in difesa concede troppo, consentendo alla squadra di Baroni (in tribuna per squalifica) di pregustare addirittura il colpaccio.
Nel primo tempo a provarci di più tra le fila bianconere è Conceicao, ma Paleari e - soprattutto nella ripresa - un insuperabile Ismajli si oppongono ai tentativi della Juve. Il Cholito Simeone tiene in apprensione la retroguardia di Madama, vedendosi anche annullare un goal per fuorigioco, Adams flirta col vantaggio trovando sulla propria strada Di Gregorio.
Yildiz prova ad accendersi alla distanza, sbattendo così come i suoi compagni sul muro attento e organizzato del Toro. Spalletti getta nella mischia un ottimo Zhegrova, McKennie assapora l'1-0 vedendosi dire no da super Paleari. Non basta: il derby termina senza goal, lasciando lo Stadium deluso e dimesso.