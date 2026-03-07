Juventus su Kayode per l'estate: opzione per la fascia destra, è sul taccuino di Ottolini

Kayode ha catturato l'attenzione della Juventus per le prestazioni offerte in maglia Brentford, dove ormai è uno degli insostituibili all'interno dell'undici titolare: in Premier League ha giocato 28 volte su 29 e sempre dal primo minuto.

L'unica assenza è stata dovuta a un problema fisico che gli ha impedito di prendere parte alla sfida casalinga contro il Brighton, a sua volta vittorioso per 0-2 il 21 febbraio.

La Juventus lo ha seguito da vicino nei giorni scorsi con alcuni scout volati in Inghilterra per prendere nota delle sue prestazioni, quasi sempre positive.