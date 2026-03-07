Juventus su Kayode per l'estate: opzione per la fascia destra, è sul taccuino di Ottolini

La stagione 2025/26 è in pieno svolgimento, ma chi lavora ad alti livelli nel mondo del calcio sa bene che questo è il periodo in cui spesso vengono impostate le trattative in vista del calciomercato estivo.
La Juventus si sta portando avanti in tal senso: nel mirino c'è l'acquisto di un nuovo terzino destro che, come riportato da 'Tuttosport', potrebbe essere una vecchia conoscenza del nostro campionato.
Stiamo parlando di Michael Kayode, punto di forza del Brentford con un passato tra le fila della Fiorentina.