Michael Kayode Brentford 2025-26Getty
Vittorio Rotondaro

Juventus su Kayode per l'estate: opzione per la fascia destra, è sul taccuino di Ottolini

La Juventus non perde di vista Kayode, terzino in forza al Brentford: cresciuto nelle giovanili bianconere, ha esordito in Serie A con la Fiorentina.

La stagione 2025/26 è in pieno svolgimento, ma chi lavora ad alti livelli nel mondo del calcio sa bene che questo è il periodo in cui spesso vengono impostate le trattative in vista del calciomercato estivo.

La Juventus si sta portando avanti in tal senso: nel mirino c'è l'acquisto di un nuovo terzino destro che, come riportato da 'Tuttosport', potrebbe essere una vecchia conoscenza del nostro campionato.


Stiamo parlando di Michael Kayode, punto di forza del Brentford con un passato tra le fila della Fiorentina.

  • SEGUITO CON ATTENZIONE

    Kayode ha catturato l'attenzione della Juventus per le prestazioni offerte in maglia Brentford, dove ormai è uno degli insostituibili all'interno dell'undici titolare: in Premier League ha giocato 28 volte su 29 e sempre dal primo minuto.

    L'unica assenza è stata dovuta a un problema fisico che gli ha impedito di prendere parte alla sfida casalinga contro il Brighton, a sua volta vittorioso per 0-2 il 21 febbraio.

    La Juventus lo ha seguito da vicino nei giorni scorsi con alcuni scout volati in Inghilterra per prendere nota delle sue prestazioni, quasi sempre positive.

  • QUANTO COSTA KAYODE

    Arrivato al Brentford a gennaio 2025 in prestito oneroso per 500mila euro, Kayode è stato poi riscattato per altri 17,5 milioni l'estate successiva: nelle casse della Fiorentina sono finiti così 18 milioni totali.

    Cifra che, alla luce dell'impatto avuto con i biancorossi, è attualmente giocoforza più elevata: per strapparlo al Brentford serviranno almeno 30 milioni, data la centralità all'interno del progetto londinese.

    Peraltro il Brentford può contare su una scadenza del contratto di Kayode a lungo termine, fissata per il 30 giugno 2030: non c'è affatto, insomma, l'esigenza di trovare una soluzione tempestiva in merito a un eventuale addio.

  • IL PIANO DELLA JUVENTUS

    Qualora la Juventus decidesse di affondare il colpo per Kayode, sarebbe necessaria una disponibilità economica non indifferente: a tal proposito, una grossa mano la darebbe la qualificazione alla prossima Champions League.

    Strappare il pass per la massima competizione continentale è l'obiettivo prioritario della 'Vecchia Signora', lontana quattro punti rispetto al quarto posto occupato dalla Roma.

    L'eventuale discesa in Europa League non avrebbe lo stesso impatto economico e potrebbe influenzare le strategie di Ottolini e Comolli sul mercato in entrata, dove Kayode è uno dei nomi più 'caldi'.

