Juventus, scatta la missione Mondiale per Club: si riparte alla Continassa agli ordini di Tudor, tornano Rugani e Kostic

I bianconeri ripartono oggi alla Continassa per preparare il Mondiale per Club: il tecnico croato ritrova i due giocatori rientrati dai prestiti.

Lunedì 2 giugno. Giornata di festa, ma non per la Juventus che oggi si ritrova alla Continassa per riprendere gli allenamenti.

L'articolo prosegue qui sotto

Bianconeri di nuovo al lavoro, dunque, agli ordini di Igor Tudor che grazie al quarto posto si è conquistato - salvo nuovi colpi di scena - la conferma fino al termine della stagione 2025/26.

La 24/25, però, non è ancora finita per la Juventus, chiamata a misurarsi sulla vetrina iridata in occasione del nuovo Mondiale per Club che scatterà il prossimo 14 giugno negli Stati Uniti.