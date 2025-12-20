Getty Images
Juventus-Roma, perché Dybala e Soulé sono usciti? Fuori nella ripresa
Pubblicità
FUORI INSIEME
Al 56' Gasperini ha scelto di sostituire sia Soulè che Dybala inserendo Ferguson e Baldanzi. Il primo ha lasciato il terreno di gioco per una fase difensiva non andata giù al tecnico giallorosso, mentre il collega argentino non è riuscito a dare forza al suo ruolo da centravanti adattato.
Nel tentativo di pareggiare la rete di Conceicao, Gasperini ha cambiato completamente l'attacco nel giro di pochi minuti, considerando che al 53' Pellegrini aveva lasciato il posto a Bailey, quest'ultimo sostituito a sua volta venti minuti più tardi causa infortunio.
L'ATTACCO A FERGUSON
Nonostante nè Dybala nè Soulè abbiano brillato, Gasperini non ha certo attaccato i due argentini al termine della gara persa allo Stadium.
Chi invece ha subito nuovamente le critiche del tecnico è Ferguson, il quale non è uscito bene dalle dichiarazioni dell'ex Atalanta:
"Ferguson non mi sta convincendo, anche quando è entrato: non si è ancora calato nello spirito, lui come altri nuovi acquisti. Dybala e Soulé hanno una qualità tecnica nettamente superiore, non si possono paragonare questi giocatori. Rifarei le stesse scelte".
- PubblicitàPubblicità
IL MERCATO DI GENNAIO
Bailey spesso infortunato, Dovbyk k.o, Ferguson deludente, Soulè e Dybala con poche reti all'attivo: uno scenario offensivo che conduce inevitabilmente al mercato di gennaio, in entrata.
Da tempo si parla del possibile arrivo di Zirkzee e recentemente anche di quello possibile di Raspadori, due giocatori che aiuterebbero un reparto in grande difficoltà nonostante la posizione in classifica, che vede comunque la Roma a pochi punti dalla vetta (ma con una gara in più).
Baldanzi ha trovato il goal che ha riaperto la gara ed è stato elogiato da Gasperini a fine gara ("Sì, è entrato bene"), ma nel complesso il reparto d'attacco della Roma ha nettamente bisogno di un miglioramento per fronte a infortuni, prestazioni altalenanti e giocatori che continuano a non convincere il tecnico.
Pubblicità