Juventus-Roma, perché Dybala e Soulé sono usciti? Fuori nella ripresa

Nonostante nè Dybala nè Soulè abbiano brillato, Gasperini non ha certo attaccato i due argentini al termine della gara persa allo Stadium.

Chi invece ha subito nuovamente le critiche del tecnico è Ferguson, il quale non è uscito bene dalle dichiarazioni dell'ex Atalanta:

"Ferguson non mi sta convincendo, anche quando è entrato: non si è ancora calato nello spirito, lui come altri nuovi acquisti. Dybala e Soulé hanno una qualità tecnica nettamente superiore, non si possono paragonare questi giocatori. Rifarei le stesse scelte".