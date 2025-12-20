Getty Images
Juventus-Roma, perché Koopmeiners non gioca: l'olandese non è neanche in panchina
JUVENTUS-ROMA FORMAZIONI UFFICIALI
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala
KOOP ASSENTE DA TITOLARI E PANCHINARI
Dopo l'ultima partita di Serie A, vinta dalla Juventus contro il Bologna, era già certo che Teun Koopmeiners non potesse scendere in campo nel match del 16esimo turno contro la Roma.
Unico diffidato della Juventus, infatti, Koopmeiners è stato ammonito contro il Bologna, venendo così squalificato per la gara contro la Roma del 20 dicembre.
Koopmeiners tornerà dunque a disposizione di Spalletti per la gara che chiuderà il 2025, ovvero la trasferta di Pisa di scena il prossimo 27 dicembre.
PERIODO IN DIFESA TERMINATO?
Koopmeiners ha giocato in difesa da quando è arrivato Spalletti, ma quella contro il Bologna potrebbe essere stata la sua ultima gara nella retroguardia.
Con il ritorno di Bremer, infatti, Spalletti potrebbe adottare la difesa a quattro avendo maggiori sicurezze con il brasiliano, centrale di ruolo in grado di dare compattezza al reparto.
In più, proprio in virtù del ritorno di Bremer, Koopmeiners non sarebbe più un centrale di ripiego, considerando la presenza di Kelly e Kalulu, più un Gatti che presto tornerà a disposizione.
I CARTELLINI DELLA JUVENTUS
Detto dello squalificato Koopmeiners, sostituito dal rientrante Bremer nel terzetto difensivo bianconero, la Juventus non ha alcun giocatore a rischio per l'ultimo match dell'anno contro il Pisa.
A zero diffidati, la Juventus ha però alcuni giocatori a un solo cartellino giallo dall'entrare nella lista 'a rischio': qualora vengano ammoniti contro la Roma, infatti, Locatelli e Kelly entreranno in diffida, venendo squalificato alla successiva ammonizione.
Tra i giocatori a tre gialli, e dunque vicini alla diffida, anche Gatti, non disponibile però per Juventus-Roma.
