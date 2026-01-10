Juventus-Roma femminile di Supercoppa Italiana dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il 2026 del calcio femminile si apre con il primo trofeo stagionale: Juventus e Roma si affrontano nella finale di Supercoppa Italiana.
Bianconere e giallorosse si ritrovano in una finale per la settima volta nella loro storia, con le piemontesi vittoriose in cinque dei sei precedenti.
In campionato, però, la situazione sorride alle capitoline, attualmente in testa alla classifica con cinque punti di vantaggio sulla Vecchia Signora, seconda a pari merito con la Fiorentina.
In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.