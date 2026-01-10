Pubblicità
Juventus WomenGetty Images
Michael Baldoin

Juventus-Roma femminile di Supercoppa Italiana dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Juventus e Roma si affrontano nella finale di Supercoppa Italiana femminile per contendersi il primo trofeo stagionale: dove vedere la gara in tv e streaming e le formazioni dell'incontro.

Il 2026 del calcio femminile si apre con il primo trofeo stagionale: Juventus e Roma si affrontano nella finale di Supercoppa Italiana.

Bianconere e giallorosse si ritrovano in una finale per la settima volta nella loro storia, con le piemontesi vittoriose in cinque dei sei precedenti.

In campionato, però, la situazione sorride alle capitoline, attualmente in testa alla classifica con cinque punti di vantaggio sulla Vecchia Signora, seconda a pari merito con la Fiorentina.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

  • JUVENTUS-ROMA FEMMINILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Juventus-Roma femminile

    • Data: domenica 11 gennaio 2026

    • Orario: 15:00

    • Canale TV: Sky Sport Uno (201), Rai 2, NOW

    • Streaming: NOW, Sky Go, RaiPlay

  • PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ROMA FEMMINILE

    JUVENTUS (4-3-3): Peyraud-Magnin, Kullberg, Salvai, Harviken, Carbonell, Walti, Pinto, Schatzer, Beccari, Girelli, Vangsgaard. All. Canzi.

    ROMA (4-3-3): Baldi, Bergamaschi, Valdezate, Oladipo, Thogersen, Greggi, Giugliano, Dragoni, Corelli, Pilgrim, Viens. All. Rossettini.

  • ORARIO JUVENTUS-ROMA FEMMINILE

    La partita tra Juventus e Roma femminile valida per la Supercoppa Italiana, si giocherà domenica 11 gennaio alle ore 15:00 presso lo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara.

  • DOVE VEDERE JUVENTUS-ROMA FEMMINILE IN TV

    Il match sarà trasmesso su Sky al canale Sky Sport Uno (201) e in chiaro sulla RAI al canale Rai 2.

    In alternativa è possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Anche in questo caso, è necessario aver sottoscritto l'abbonamento con la piattaforma online.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • JUVENTUS-ROMA FEMMINILE IN DIRETTA STREAMING

    Per vedere Juventus e Roma femminile in streaming ci si può affidare a Sky Go, app di Sky disponibile per smartphone, tablet e pc fissi.

    Allo stesso modo la sfida è visibile su NOW, anch'essa disponibile sui dispositivi mobili e fissi, con l'aggiunta di altri dispositivi quali console per videogiochi, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

    In alternativa è possibile vedere gratis ed in streaming il match anche su RaiPlay.

0