Juventus-Roma, i giocatori a rischio: in caso di giallo domenica o lunedì, salteranno il big match

Tra le partite più attese di dicembre c'è sicuramente Juventus-Roma, big match del 16esimo turno di scena a Torino il prossimo 20 dicembre.
A pochi giorni dal Natale, bianconeri e giallorossi daranno vita ad una classica del massimo campionato.
Oltre ai vari indisponibili, la partita tra Juventus e Roma potrebbe non vedere protagonisti i diffidati delle due squadre: in vista della 15esima giornata, con i bianconeri impegnati contro il Bologna i giallorossi contro il Como, i giocatori a rischio squaliica sono due.