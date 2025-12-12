Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-CAGLIARIAFP
Francesco Schirru

Juventus-Roma, i giocatori a rischio: in caso di giallo domenica o lunedì, salteranno il big match

Penultimo turno prima della sfida tra Juventus e Roma, con i bianconeri impegnati contro il Bologna e i giallorossi contro il Como: i diffidati non ci saranno nel 17esimo turno in caso di ammonizione del 14 e 15 dicembre.

Pubblicità

Tra le partite più attese di dicembre c'è sicuramente Juventus-Roma, big match del 16esimo turno di scena a Torino il prossimo 20 dicembre. 

A pochi giorni dal Natale, bianconeri e giallorossi daranno vita ad una classica del massimo campionato.

Oltre ai vari indisponibili, la partita tra Juventus e Roma potrebbe non vedere protagonisti i diffidati delle due squadre: in vista della 15esima giornata, con i bianconeri impegnati contro il Bologna i giallorossi contro il Como, i giocatori a rischio squaliica sono due.

  • I DIFFIDATI DELLA JUVENTUS

    Koopmeiners è da diversi turni l'unico diffidato della Juventus. Qualora venga ammonito contro il Bologna, infatti, l'olandese non potrà prendere parte alla gara contro il Bologna del prossimo turno di campionato.

    Sono a un passo dall'entrare in diffida, in virtù dei tre cartellini gialli rimediati fin qui, Gatti, Kelly e Locatelli.

    • Pubblicità

  • I DIFFIDATI DELLA ROMA

    Anche la Roma ha un solo diffidato, ovvero Hermoso.

    Il giocatore giallorosso salterebbe la Juventus qualora dovesse arrivare un cartellino contro il Como, mentre sono salvi gli altri compagni (a meno di un'espulsione nella partita di lunedì).

    Al prossimo giallo, con tre cartellini rimediati fin qui, entreranno invece in diffida Mancini, Ndicka, Wesley e Cristante.

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Juventus crest
Juventus
JUV
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Como crest
Como
COM
0