Juventus-Roma, i giocatori a rischio: in caso di giallo domenica o lunedì, salteranno il big match

Penultimo turno prima della sfida tra Juventus e Roma, con i bianconeri impegnati contro il Bologna e i giallorossi contro il Como: i diffidati non ci saranno nel 17esimo turno in caso di ammonizione del 14 e 15 dicembre.

