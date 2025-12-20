Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Openda Juventus Roma 20122025Getty Images
Claudio D'Amato

Juventus-Roma 2-1, pagelle e tabellino: Openda promosso, Conceicao e Yildiz scatenati, Cambiaso prezioso, Svilar para di tutto, Dybala spento

La Juventus batte la Roma e si porta a -1 dal quarto posto occupato proprio dai giallorossi: in goal Conceicao e Openda, accorcia Baldanzi.

Pubblicità

Seconda vittoria consecutiva, la terza considerando la Champions.

La Juventus ha ingranato la quarta così come il quarto è il posto a -1, coi bianconeri che battendo 2-1 la Roma si sono portati proprio a ridosso della Lupa intravedendo da vicinissimo la zona Champions.

Merito di una prova gagliarda e pragmatica, capitalizzata col vantaggio in chiusura di primo tempo a firma di Conceicao (assist col tacco/esterno di Cambiaso) e sugellata dal bis di Openda a metà ripresa: il belga beneficia della cura Spalletti mettendo in ghiaccio (o quasi) il risultato, insaccando a porta vuota un pallone facile facile offertogli da McKennie dopo un ennesimo miracolo di Svilar.

Quasi, dicevamo, perché la Roma non si arrende e col neo entrato Baldanzi ha un moto d'orgoglio: diagonale di Ferguson, Di Gregorio si allunga ma consegna involontariamente la sfera all'ex empolese, che da due passi ribadisce in rete e tiene viva la banda Gasp.

Il forcing finale non produce però gli effetti desiderati dai giallorossi, che cadono allo Stadium e devono difendersi dall'arrembaggio in classifica di una Juve in forma e in fiducia.

  • PAGELLE JUVENTUS

    Openda (7) promosso e decisivo, Conceicao (7) crea scompiglio e segna, Yildiz - che ha preso anche un palo - illumina Madama (7), Cambiaso prezioso (7), centrocampo in palla (6,5 a McKennie, Locatelli e Thuram). Ottimo il rientro dal 1' di Bremer (6,5).

    VOTI JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6,5; Kalulu 6, Bremer 6,5 (61' Rugani 6), Kelly 6; McKennie 6,5, Locatelli 6,5, Thuram 6,5, Cambiaso 7 (89' Kostic sv); Conceicao 7 (61' Zhegrova 6), Yildiz 7 (89' Miretti sv); Openda 7 (82' David sv). All. Spalletti.

    • Pubblicità

  • PAGELLE ROMA

    Dybala (5) - chiuso nella morsa dei centrali bianconeri - non si accende mai, male anche Pellegrini (5), Soulé (5,5) sbiadito, mentre Baldanzi (in goal, 7) entra con fame. Svilar (7) è super ma nulla può sulle due reti della Juve, Ziolkowski (6) supera l'esame Stadium strappando la sufficienza, deludente Cristante (5), Wesley (6,5) vivo.

    VOTI ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Mancini 5,5, Ziolkowski 6, Rensch 6; Celik 5,5, Cristante 5, Koné 5,5, Wesley 6,5; Soulé 5,5 (56' Baldanzi 7), Pellegrini 5 (53' Bailey sv; 74' El Shaarawy sv); Dybala 5 (56' Ferguson 6). All. Gasperini.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO JUVENTUS-ROMA

    JUVENTUS-ROMA 2-1

    Marcatori: 44' Conceicao (J), 70' Openda (J), 76' Baldanzi (R)

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6,5; Kalulu 6, Bremer 6,5 (61' Rugani 6), Kelly 6; McKennie 6,5, Locatelli 6,5, Thuram 6,5, Cambiaso 7 (89' Kostic sv); Conceicao 7 (61' Zhegrova 6), Yildiz 7 (89' Miretti sv); Openda 7 (82' David sv). All. Spalletti.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Mancini 5,5, Ziolkowski 6, Rensch 6; Celik 5,5, Cristante 5, Koné 5,5, Wesley 6,5; Soulé 5,5 (56' Baldanzi 7), Pellegrini 5 (53' Bailey sv; 74' El Shaarawy sv); Dybala 5 (56' Ferguson 6). All. Gasperini.

    Arbitro: Sozza

    Ammoniti: Soulé (R), Conceicao (J), Koné (R), Cristante (R), McKennie (J)

    Espulsi: nessuno

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Juventus crest
Juventus
JUV
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Genoa crest
Genoa
GEN
0