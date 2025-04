La Juventus ritrova Yildiz e il quarto posto: il weekend perfetto per Tudor, ora ha più chance di rimanere

La classifica sorride e Yildiz è di nuovo al centro di tutto: anche così Tudor si vuole guadagnare la permanenza.

Per la Juventus è andato praticamente tutto come doveva andare nell'ultimo turno di campionato; probabilmente si sarebbe solo risparmiata la sofferenza finale contro il Lecce ma alla fine sono arrivati comunque i tre punti, fondamentali in vista del finale di stagione.

I bianconeri sono tornati quarti in classifica e se il campionato terminasse oggi sarebbero quindi qualificati in Champions League: in più hanno allungato su chi le stava dietro.

Ma oltre a quello ci sono le risposte in campo dei giocatori, in particolare di Kenan Yildiz, che dopo un periodo difficile ha riconquistato centralità nella squadra ed è tra i bianconeri che hanno beneficiato di più del cambio di guida tecnica.

A proposito di panchina, Igor Tudor ha messo un altro tassello per quando la dirigenza si siederà al tavolo a fine stagione e deciderà chi sarà il futuro allenatore della Juventus.