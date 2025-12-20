Juventus Play trasmette anche le dirette di Serie A? Come vedere Juventus-Roma sul nuovo canale bianconero

La Juventus ha annunciato che su Juventus Play saranno disponibili gratis e in chiaro le repliche delle partite della prima squadra di Spalletti, al pari di quelle della formazione femminile, della Next Gen e dell'Under 20.

Non è chiaro, però, quanto dovrà passare per vedere ad esempio Juventus-Roma in differita e in replica, così come il resto delle squadre bianconere.

Per ora la Juventus non ha dato ulteriori informazioni a riguardo, con possibilità novità nei prossimi giorni: per vedere le sfide di Serie A in replica potrebbero passare anche diverse settimane, se non di più.

Per fare un esempio, Juventus-Roma femminile del 6 dicembre 2025 è andata in onda il 20 dicembre.