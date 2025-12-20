Getty Images
Juventus Play trasmette anche le dirette di Serie A? Come vedere Juventus-Roma sul nuovo canale bianconero
LE PARTITE DELLA JUVE LIVE SU JUVENTUS-PLAY?
Le partite di Serie A della Juventus non sono trasmette in diretta su Juventus Play, il nuovo canale bianconero lanciato a metà dicembre 2025.
L'unico modo per guardare le sfide di Serie A live è avere un abbonamento a Dazn (con alcune partite trasmesse anche su Sky e NOW, come nel caso di Juventus-Roma del 20 dicembre).
La Juventus è in diretta su Sky, Now ed eventualmente anche Prime per quanto riguarda la Champions, mentre per la Coppa Italia i canali di riferimento sono Canale 5 o Italia 1, dunque in questo caso gratis e in chiaro per tutti.
VEDERE JUVENTUS-ROMA SU JUVENTUS PLAY
La Juventus ha annunciato che su Juventus Play saranno disponibili gratis e in chiaro le repliche delle partite della prima squadra di Spalletti, al pari di quelle della formazione femminile, della Next Gen e dell'Under 20.
Non è chiaro, però, quanto dovrà passare per vedere ad esempio Juventus-Roma in differita e in replica, così come il resto delle squadre bianconere.
Per ora la Juventus non ha dato ulteriori informazioni a riguardo, con possibilità novità nei prossimi giorni: per vedere le sfide di Serie A in replica potrebbero passare anche diverse settimane, se non di più.
Per fare un esempio, Juventus-Roma femminile del 6 dicembre 2025 è andata in onda il 20 dicembre.
COME VEDERE JUVENTUS PLAY IN TV E STREAMING
Il nuovo canale della Juventus, Juventus Play, è disponibile su Rakuten TV.
Per guardare Juventus Play su Rakuten TV non è necessario alcuna registrazione, ma bensì scegliere semplicemente il canale al suo interno.
Rakuten TV è disponibile su smart tv come Samsung, LG e Sony, ma anche tramite cellulare, tablet, computer e console come PS5.
Dopo essere entrati su Rakuten TV basta scegliere la sezione 'canali tv', selezionare 'sport' e dunque Juventus Play per seguire la programmazione del canale, gratis e in chiaro.
