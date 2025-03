La Juventus ha il problema delle palle inattive: solo il Monza fa meno goal in Serie A, con Allegri i bianconeri erano primi

Tra gli aspetti che non funzionano nella squadra di Thiago Motta anche quello dei goal da calcio piazzato: solo tre reti in stagione.

In casa Juventus, dopo le due disfatte consecutive con Atalanta e Fiorentina ci sono stati confronti tra la dirigenza e Thiago Motta, oltre a quelli con i giocatori rimasti alla Continassa.

Dialoghi per capire cosa non sta funzionando e come intervenire per evitare un finale di stagione "drammatico" sportivamente parlando, ovvero la mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Oltre al grande tema della gestione del tecnico e delle scelte fatte, soprattutto nell'ultima partita, parlando più di campo, c'è qualcosa che da inizio stagione in cui la squadra fatica. La Juventus non è praticamente mai riuscita a segnare dai calci piazzati, fattore che invece aveva contraddistinto in positivo le stagioni precedenti con Massimiliano Allegri. Ecco cosa dicono i dati.