Juventus Next Gen-Catania dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Trasferta a Biella per il Catania di Mimmo Toscano: etnei ospiti della Juventus Next Gen, reduce dal 2-3 di Caserta.

Trasferta al nord per il Catania di Mimmo Toscano. A meno di una settimana dalla bella vittoria etnea sul Benevento, ecco che i rossazzurri voleranno in Piemonte per sfidare la Juventus Next Gen.

Sarà uno degli incroci più attesi del terzo turno di Serie C NOW, con i bianconeri reduci dalla vittoria in rimonta sul campo della Casertana.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming.