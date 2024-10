Juventus Next Gen-Avellino dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Irpini in grande condizione, giovani bianconeri in enorme difficoltà: a Biella Montero sfida Biancolino.

Nella decima giornata del girone C di Serie C NOW c’è grande attesa per il match fra Juventus Next Gen e Avellino. Allo stadio "Pozzo-La Marmora" di Biella si sfidano i giovani bianconeri e gli irpini, protagonisti di due fasi del proprio campionato molto diverse.

La squadra di Montero ha perso le ultime tre partite giocate e occupa l’ultimo posto della classifica insieme al Taranto a quota 6 punti.

Di ben altro tenore, invece, l’ultimo mese degli irpini: Biancolino ha ottenuto tre vittorie consecutive che hanno proiettato i biancoverdi in piena zona playoff.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.