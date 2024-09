Juventus Next Gen a picco in casa: due sconfitte su due, sette goal subiti e ultimi posti della classifica

Serie C

La squadra di Montero crolla anche col Catania: seconda sconfitta su tre gare con una media di tre goal incassati a partita.

Inizio di stagione complicatissimo per la Juvetus Next Gen sul palcoscenico della Serie C.

La formazione bianconera, quest'anno allenata da Paolo Montero, è stata inserita per la prima volta nel girone C - ovvero quello del Sud e delle Isole - e l'impatto con i nuovi avversari si è rivelato sin qui decisamente complicato.

Dopo la sconfitta all'esordio contro il Cerignola e la bella vittoria contro la Casertana, l'Under 23 bianconera è crollata in casa al cospetto del Catania, capace di imporsi a Biella con un netto 3-1.