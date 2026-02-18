Juventus nel tunnel, rimonta e ottavi Champions miraggio: difesa allo sbando, allarme Bremer e Spalletti senza leader in attacco

A Istanbul la Juventus è durata 45 minuti. Il primo tempo, chiuso in vantaggio 2-1 grazie alla doppietta di Teun Koopmeiners, aveva illuso per intensità e qualità messe in campo dalla squadra di Spalletti.

Nella ripresa il parziale è stato di 4-0 per i turchi, un risultato netto sul quale hanno inciso pesantemente l’uscita per infortunio di Bremer al 34’ del primo tempo e l’espulsione di Cabal.

Il dato delle tredici reti incassate in quattro gare certifica un’involuzione evidente: tante quante ne erano arrivate nelle precedenti ventuno partite.

Da Bergamo a Istanbul il filo conduttore è lo stesso, tra errori individuali e fragilità strutturali. Le espulsioni, da Kalulu a Cabal, hanno inciso sul risultato finale, ma non spiegano tutto. Come ha ammesso Manuel Locatelli a fine gara, “in palleggio abbiamo fatto errori che non dovevamo, dando loro coraggio”.

Il circolo vizioso è evidente: più aumentano le difficoltà, più la squadra perde certezze e compattezza, finendo per amplificare ogni episodio negativo.