Juventus-Napoli segna il ritorno di Lukaku: come è andata la partita del belga, in campo nel finale

Per Romelu Lukaku non è stato certo il ritorno in campo più felice, vista la sconfitta subita allo Stadium contro la Juventus, ma ufficialmente, dopo tanta attesa, l'attaccante belga è fuori dal tunnel del lungo infortunio. In campo nella ripresa del match perso dal Napoli per 3-0, Lukaku ha potuto riassaporare il terreno di gioco, anche se proprio dopo il raddoppio firmato dai bianconeri.
Lukaku è stato mandato in campo solamente nel finale perchè fermo da tempo, con mister Conte che deve gestire sapientamente l'ex Inter per evitare nuovi stop che porterebbero a gravi conseguenze per il giocatore.
Parliamo del resto di un attaccante, fondamentale nello Scudetto dello scorso anno, che non giocava da maggio e allo Stadium ha disputato i primi minuti della sua stagione, praticamente dieci più recupero.