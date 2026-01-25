Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Romelu Lukaku Napoli 2025-2026Getty Images
Francesco Schirru

Juventus-Napoli segna il ritorno di Lukaku: come è andata la partita del belga, in campo nel finale

Pubblicità

Per Romelu Lukaku non è stato certo il ritorno in campo più felice, vista la sconfitta subita allo Stadium contro la Juventus, ma ufficialmente, dopo tanta attesa, l'attaccante belga è fuori dal tunnel del lungo infortunio. In campo nella ripresa del match perso dal Napoli per 3-0, Lukaku ha potuto riassaporare il terreno di gioco, anche se proprio dopo il raddoppio firmato dai bianconeri.

Lukaku è stato mandato in campo solamente nel finale perchè fermo da tempo, con mister Conte che deve gestire sapientamente l'ex Inter per evitare nuovi stop che porterebbero a gravi conseguenze per il giocatore.

Parliamo del resto di un attaccante, fondamentale nello Scudetto dello scorso anno, che non giocava da maggio e allo Stadium ha disputato i primi minuti della sua stagione, praticamente dieci più recupero.

  • LA PARTITA DI LUKAKU

    Decisamente troppo poco per poter riaprire la partita e cambiare il corso del match, anche considerando la lunga assenza dai campi. Lukaku è subentrato dopo il 2-0 e ha fatto parte di un Napoli completamente a terra dopo il tris subito da Kostic.

    Una manciata di palloni giocati e una conclusione fuori per Lukaku, apparso voglioso di riassaporare l'attacco del Napoli ma in campo dopo otto mesi e dunque ben lungi dall'essere pronto a spaccare una partita già crollata inesorabilmente la sua squadra.

    • Pubblicità

  • IN CAMPO DA TITOLARE

    Il Napoli tornerà in campo mercoledì, contro il Chelsea. Per Lukaku una gara da titolare sembra fuori discussione, mentre appare più probabile l'inserimento dal primo minuto in occasione della sfida di Fiorentina prevista nel weekend e in particolare sabato 31 gennaio.

    Hojlund dovrebbe partire dal 1' anche contro i londinesi, mentre Lukaku potrebbe farlo rifiatare nella seconda partita consecutiva del Maradona. L'alternanza tra i due attaccanti sarà possibile soprattutto qualora il Napoli acceda alla fase successiva della Champions League, ovvero i playoff, attualmente in bilico dopo il pari contro il Copenaghen in cui l'attaccante belga era tornato per sedersi in panchina.

    Le altre gare in cui Lukaku era riuscito a rimediare la convocazione erano state quelle in terra saudita a margine della Supercoppa Italiana, vinta senza giocare prima di finire nuovamente ai box.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Monaco crest
Monaco
ASM
Juventus crest
Juventus
JUV
Champions League
Napoli crest
Napoli
NAP
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0