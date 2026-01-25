Juventus-Napoli segna il ritorno di Lukaku: come è andata la partita del belga, in campo nel finale

Decisamente troppo poco per poter riaprire la partita e cambiare il corso del match, anche considerando la lunga assenza dai campi. Lukaku è subentrato dopo il 2-0 e ha fatto parte di un Napoli completamente a terra dopo il tris subito da Kostic.

Una manciata di palloni giocati e una conclusione fuori per Lukaku, apparso voglioso di riassaporare l'attacco del Napoli ma in campo dopo otto mesi e dunque ben lungi dall'essere pronto a spaccare una partita già crollata inesorabilmente la sua squadra.