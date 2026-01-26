Goal.com
Vergara Lukaku Juventus NapoliGOAL
Vittorio Rotondaro

Juventus-Napoli vista dalla prospettiva dell'arbitro Mariani: la gaffe con Vergara e il saluto a Lukaku

Juventus-Napoli dalla prospettiva dell'Haier Cam di Mariani: dalla gaffe con Vergara ("So italiano") al "Bentornato" a Lukaku dopo il 3-0.

Domenica felice per i tifosi della Juventus, rinfrancati dal netto successo sul Napoli del grande ex Conte: un 3-0 senza repliche che ha fatto sprofondare gli azzurri a -9 dal primo posto occupato dall'Inter.

Ad arbitrare la super sfida dell'Allianz Stadium è stato Maurizio Mariani: il direttore di gara della sezione di Aprilia è stato accompagnato per tutto l'arco dell'incontro dall'Haier Cam, la novità introdotta a partire da questa stagione.

Il supporto tecnologico ha offerto il punto di vista dell'arbitro in relazione alle azioni più importanti del big match, senza dimenticare un paio di retroscena raccolti in un video dal canale YouTube della Serie A.

  • LA GAFFE CON VERGARA

    Un un frangente della partita, si vede Mariani rivolgersi in inglese ad Antonio Vergara, schierato dal primo minuto sulla trequarti partenopea da Conte.

    "I know, it is ball, I know very well".

    Parole a cui il classe 2003 (evidentemente creduto straniero da Mariani) ha risposto facendo notare l'incongruenza al direttore di gara.

    "So italiano".

  • "BENTORNATO ROMELU"

    Un altro momento degno di nota è rappresentato dal saluto a Lukaku, appena rientrato in campo dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fermo per oltre 5 mesi.

    Mariani si è avvicinato al belga, visibilmente sconsolato con lo stadio esultante per il 3-0 appena realizzato da Kostic, per dargli il bentornato e stringergli la mano.

    "Romelu, bentornato".

