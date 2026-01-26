Juventus-Napoli vista dalla prospettiva dell'arbitro Mariani: la gaffe con Vergara e il saluto a Lukaku

Domenica felice per i tifosi della Juventus, rinfrancati dal netto successo sul Napoli del grande ex Conte: un 3-0 senza repliche che ha fatto sprofondare gli azzurri a -9 dal primo posto occupato dall'Inter.
Ad arbitrare la super sfida dell'Allianz Stadium è stato Maurizio Mariani: il direttore di gara della sezione di Aprilia è stato accompagnato per tutto l'arco dell'incontro dall'Haier Cam, la novità introdotta a partire da questa stagione.
Il supporto tecnologico ha offerto il punto di vista dell'arbitro in relazione alle azioni più importanti del big match, senza dimenticare un paio di retroscena raccolti in un video dal canale YouTube della Serie A.