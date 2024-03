La FIFA interviene sul caso Mondiale per Club, con De Laurentiis che aveva chiesto l'esclusione della Juventus in favore del Napoli.

La FIFA mette fine al tormentone sulla possibile partecipazione della Juventus al Mondiale per Club 2025. Dopo le parole di De Laurentiis, deciso a chiedere l'esclusione bianconera indipendentemente dai risultati del Napoli in Europa, arriva il comunicato dell'organo internazionale.

"La Juventus si qualicherà al Mondiale per club se Napoli e Lazio non proseguiranno in Europa questo mese" scrive la FIFA mettendo fine, apparentemente alla questione.