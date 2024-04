Juventus-Milan, Sportiello è il migliore in campo: non doveva neanche giocare, eroe rossonero

Schierato da Pioli all'ultimo secondo causa infortunio di Maignan, Sportiello ha chiuso la saracinesca salvando il Milan in più occasioni.

Marco Sportiello saluta Torino e lo Stadium con la palma di migliore in campo. Il secondo portiere del Milan, in campo per la sesta partita stagionale, ha superato tutti i giocatori rossoneri e bianconeri nel corso della gara, risultando di gran lunga l'MVP del match.

In campo all'ultimo momento visto il problema muscolare accusato da Maignan nel riscaldamento, Sportiello ha salvato un Milan spento e che continua a faticare come nelle ultime partite contro le big (Roma in Europa League, Inter nel Derby Scudetto).

Viste le difficoltà in attacco si tratta di un punto guadagnato per il Milan, che si avvicina alla matematica qualificazione nella prossima Champions League. Per la Juventus, invece, due punti persi viste le tante occasioni su sui Sportiello è apparso insuperabile.