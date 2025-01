Juventus-Milan dove vederla: Canale 5, Italia 1, Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Juventus vs AC Milan

A Riyadh va in scena la seconda semifinale della EA SPORTS FC SUPERCUP: esordio per Conceição, Thiago Motta a caccia di riscatto.

Secondo atto della EA SPORTS FC SUPERCUP. A Riyadh, dopo la sfida che ha inaugurato la competizione fra Inter e Atalanta, si gioca la seconda semifinale fra la Juventus e il Milan. Momento delicato per entrambe: la Juventus viene dal deludente pareggio di campionato contro la Fiorentina. Bianconeri arrivati alla Final Four grazie al successo in Coppa Italia.

Il Milan, invece, vedrà in Arabia Saudita il debutto sulla panchina rossonera di Conceição, dopo giorni molto complessi fra il pari con la Roma e l’addio di Paulo Fonseca.

Arbitra Andrea Colombo.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.